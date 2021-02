Campazzo y otro buen partido en la victoria de Denver ante Utah

Facundo Campazzo tuvo una buena noche con 11 puntos en la victoria de su equipo, Denver Nuggets, ante Utah Jazz por 128-117.

La figura del encuentro fue el serbio Nikola Jokic, quien consiguió un "doble-doble"; con 47 puntos y 11 rebotes.

El base cordobés, que hacía tres partidos que no anotaba, jugó poco en los primeros dos cuartos, pero en la segunda mitad se animó a más y terminó con 2-4 triples, 1-1 dobles y 3-4 libres, además de dos rebotes y cinco asistencias, en poco más de 19 minutos en cancha.

