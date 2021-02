https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Lunes 01.02.2021 - Última actualización - 8:52

8:51

La icónica banda pop regresa en su formato actual, con las “sobrevivientes” Lowrdez y Lissa. Será en el Teatro Broadway de Rosario, al día siguiente de presentarse en el Teatro Luxor de Villa Carlos Paz.

Festejando los 20 años Bandana vuelve a la provincia La icónica banda pop regresa en su formato actual, con las “sobrevivientes” Lowrdez y Lissa. Será en el Teatro Broadway de Rosario, al día siguiente de presentarse en el Teatro Luxor de Villa Carlos Paz. La icónica banda pop regresa en su formato actual, con las “sobrevivientes” Lowrdez y Lissa. Será en el Teatro Broadway de Rosario, al día siguiente de presentarse en el Teatro Luxor de Villa Carlos Paz.

Redacción de El Litoral

cultura@ellitoral.com

La banda ícono del pop argentino prende el verano con su nueva canción Fuego e inicia su gira presencial por Córdoba y Rosario para festejar sus 20 años con la música con shows presenciales respetando los protocolos vigentes. Esta será la ocasión ideal para reencontrarse con su público.

Bandana se prepara para retornar a los conciertos con sus seguidores y seguidoras para repasar sus exitosos temas como “Llega la noche”, “Muero de amor por ti”, “Maldita noche” y “Guapas” y no faltará la presentación oficial de “Fuego”, el nuevo single.

Famosas por romper esquemas y preconceptos, Lowrdez y Lissa vuelven a sorprender con un sonido renovado, pero con el talento y el espíritu propio de la banda que marcó generaciones. Fuego es Bandana al 100 %.

Coqueteando entre ritmos urbanos, latinos y electrónicos, “Fuego” marca el regreso de Bandana, luego de dos años sin canciones, y el inicio de los festejos por los 20 años que van a durar todo el año 2021 hasta llegar a la mítica fecha del 30 de noviembre donde la banda salió a la luz en el año 2001 marcaron un antes y un después en el pop argentino.

Las primeras actuaciones serán el 11 de febrero en el Teatro Luxor de Villa Carlos Paz y el 12 en el Teatro Broadway de Rosario (San Lorenzo 1223)

De regreso

Bandana tuvo récords de shows en el teatro Gran Rex de Buenos Aires, donde realizaron 150 presentaciones; además, vendieron tres millones de copias en los tres años y medio que duró el grupo. Realizaron giras en Sudamérica, Estados Unidos y España, además de recorrer todas las provincias de Argentina. En 2002 fueron las primeras argentinas en grabar la banda de sonido de una película de Disney, “Lilo and Stitch”, con la canción “Muero de amor por ti” (versión en español de la original de Elvis Presley, “Can’t Help Falling in Love”).

Bandana es un grupo argentino de música pop surgido del concurso televisivo Popstars en 2001 y conformado en su última etapa por Lourdes Fernández y María Elizabeth “Lissa” Vera.

Luego de ganar el reality “Popstars: tu show está por empezar” en 2001, Bandana se convirtió en un fenómeno cultural adolescente. Con giras por todo el país, América del sur, España y los Estados Unidos, se consolidó como un ícono del pop. A casi 20 años del surgimiento del grupo, el conjunto que hoy es un dúo, sigue estando vigente y girando por el país.

+ información

Instagram: @bandanaoficial

Facebook: /bandana0ficial

Spotify: Bandana

YouTube: /BANDANAOFICIALVEVO