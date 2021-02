https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Lunes 01.02.2021 - Última actualización - 10:59

10:52

Un jefe de Policía de EE.UU. ha sido arrestado por falsificar un certificado de divorcio que presentó a una de sus dos amantes, cuando, en realidad, vivía en aparente armonía con su esposa.

Un jefe policial en EE.UU. Fue arrestado por falsificar un certificado de divorcio para pedirle casamiento a su amante Un jefe de Policía de EE.UU. ha sido arrestado por falsificar un certificado de divorcio que presentó a una de sus dos amantes, cuando, en realidad, vivía en aparente armonía con su esposa. Un jefe de Policía de EE.UU. ha sido arrestado por falsificar un certificado de divorcio que presentó a una de sus dos amantes, cuando, en realidad, vivía en aparente armonía con su esposa.

Jason Collier, exjefe del Departamento de Policía de Stinnett (Texas) de 41 años, fue detenido la semana pasada tras una investigación interna que determinó que había alterado un registro gubernamental con la "intención de defraudar", lo que está considerado como un delito grave, comunicó el Departamento de Seguridad Pública de Texas.

Collier, padre de cuatro hijos, había enviado una copia de una "anulación matrimonial fraudulenta" a su amante, Cecily Steinmetz. El escándalo salió a la luz después de que el ahora exoficial publicara una foto en Facebook junto a su esposa con motivo de su aniversario. Posteriormente, Steinmetz publicó en la red social que el 25 de enero había terminado la relación con Collier, al descubrir que este llevaba "una vida doble/triple".

'Dos caminos, un destino'

"Me mintió y me presentó un documento de divorcio falso cuando me había enterado que estaba casado", escribió Steinmetz. Además, ella descubrió que Collier tenía una segunda amante a la que el exjefe de Policía también había propuesto matrimonio.

La fianza de Jason Collier se ha fijado en 10.000 dólares y las investigaciones están en curso. El procesado había renunciado a su cargo poco antes del arresto.