Lunes 01.02.2011

Por una gestión de la Senadora Departamental, la Comuna evalúa seriamente la posibilidad y lo pondrá a consideración de las instituciones y los vecinos.



A un paso Carlos Pellegrini puede transformarse en la cuarta ciudad del departamento San Martín

Francisco Díaz de Azevedo | region@ellitoral.com





La localidad de Carlos Pellegrini está ubicada en el mismísimo corazón del Departamento San Martín. Tiene 7000 habitantes y su economía gira en torno al campo, la industria y el comercio.



Fundada el 24 de enero de 1888, esta urbe de la región del centro oeste santafesino, no paró de crecer y de la mano con su evolución, también se forja un sueño de muchos de sus vecinos: El de transformarse en “ciudad”. Y podría lograrlo en poco tiempo más, logrando de esa manera, ser la cuarta ciudad del Departamento, detrás de San Jorge, El Trébol y Sastre Ortiz – la ciudad cabecera-.



“Uno se emociona de pensarlo. Fue un deseo nuestro en el año 2019 en plena campaña y sostengo que uno trabaja pensando en eso. Trabajamos muy duro, llevamos adelante muchos proyectos y nos sorprendió una nota de la Senadora Cristina Berra, que destaca el avance de las obras y el crecimiento laboral de la localidad. Se puso a disposición para presentar el proyecto para que Carlos Pellegrini se transforme ciudad”, señaló a este medio la presidenta de la Comuna, Marina Bordigoni.



Bordigoni anticipó que no será sencillo el camino al nombramiento: “Esto requiere de muchas reuniones y mesas de trabajo. Tendremos que dialogar ahora con las industrias, las instituciones y evaluar los pros y los contras de ser ciudad. Será un trabajo en conjunto con toda la localidad. En marzo comenzaremos con las mesas de diálogo. Hay que hablar con los representantes de diferentes sectores de la localidad. Hay que presentar el proyecto en la Cámara de Senadores y luego deberá pasar a la Cámara de Diputados”.



La funcionaria agregó: “Seguramente no será igual trabajar con una Comisión Comunal que con un Concejo Municipal. No es lo mismo tener decisión propia que tener un Concejo Deliberante. Igual, necesitaremos concejales comprometidos con la localidad y no ediles que trunquen proyectos porque no son propios”.



A partir de 10 000 habitantes, todas las aglomeraciones se consideran ciudades, siempre que estos se encuentren concentrados, generalmente en edificaciones colectivas y en altura, y se dediquen fundamentalmente a actividades de los sectores secundario y terciario. Sin embargo, el Departamento tiene, al menos, dos ejemplos que hacen de excepción a la regla. El Trébol se transformó en ciudad en 1985 con sólo 6000 habitantes – hoy tiene 16.000 – y Sastre es ciudad con menos de 6000 habitantes. También San Vicente – Departamento Castellanos -, tuvo la sanción definitiva de la Cámara de Diputados a fines de 2020 para convertirse en ciudad, con sólo 6300 habitantes. Este caso, también fue promovido por un senador departamental.



En las últimas horas, la Senadora del Departamento San Martín, Cristina Berra, envió una carta a la presidenta de la Comuna, Marina Bordigoni, pidiendo que la posibilidad de que Carlos Pellegrini pueda pasar a ser ciudad, sea considerada por la comunidad.



Párrafos destacados de la carta





“En los últimos años, fueron nombradas como “ciudad” varias localidades de nuestra provincia. Cabe aclarar que no todas reunieron las condiciones establecidas por ley”.



“Carlos Pellegrini tuvo en poco tiempo, un gran avance en obras y en crecimiento laboral, razón por la cual, dejo a su consideración, analizar, junto al conjunto de la localidad, la posibilidad de comenzar a debatir la propuesta de un plan que vaya más allá de un propósito político. Estoy dispuesta a formar parte de ese4 debate, Carlos Pellegrini merece las mismas consideraciones que tuvieron otras localidades, siempre y cuando la sociedad pellegrinense esté de acuerdo con dicha intensión”.