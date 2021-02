Los motivos por los que Santa Fe se ubica entre las provincias con más médicos contagiados de Covid

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Hay varias versiones, pero hay una en particular que toma fuerza. Además, hay polémica en puerta en torno al organigrama dispuesto para la distribución de las vacunas en el territorio santafesino.

Ignacio Pellizzón | region@ellitoral.com

Mientras el país espera alcanzar los dos millones de contagiados en los próximos meses, desde que estalló la pandemia en el 2020, hay un dato oficial que preocupa a las autoridades sanitarias como a las gremiales con relación a los contagios de Covid-19 en la provincia de Santa Fe.

Los y las médicas santafesinas se ubican terceros en el ranking nacional de contagiados. Es decir que la provincia de Santa Fe se encuentra por debajo de CABA y provincia de Buenos Aires solamente. Le siguen Córdoba y Mendoza en la lista.

Los datos surgen de la información oficial suministrada por el Ministerios de Salud de la Nación. En total, hasta el momento, son 5.462 trabajadores de la salud los que se infectaron desde que comenzó la pandemia.

Con la llegada de la vacuna Sputnik V se esperaba que el personal de Salud pudiera ser rápidamente inoculado, pero distintas trabas están complejizando la situación. Es que aún resta que lleguen las vacunas con la segunda dosis a todos los distritos. De hecho, la propia Ministra, Sonia Martonaron, afirmó que la campaña de vacunación “se extenderá un poquito más de lo previsto”, debido a los problemas globales que tiene la producción de los antígenos contra el corinavirus.

Para la Asociación de Médicos de la República Argentina (Amra), el motivo del alto nivel de contagiados entre médicos “se debe a una cuestión poblacional”, afirmó a El Litoral el secretario adjunto, Eduardo Taboada. Inclusive, apuntó contra contra la falta de restricciones: “Esto sucede por falta de control, es inversamente proporcional, a menor restricción mayor contagio”.

Taboada señaló que en países como Holanda “hay protestas por los controles”, pero a diferencia nuestra, “nosotros no estamos acostumbrados a cumplir con las leyes y las restricciones que se nos imponen”, expresó.

El Gobierno de la Provincia admitió que hay un 60% de personas que transitan por la terminal de colectivos de Rosario y Santa Fe que tienen síntomas compatibles con Covid. El referente de AMRA está convencido que los que salen y vuelven de vacaciones “deberían tener el PCR negativo por decisión propia y no esperar una imposición”.

Qué pasa con las vacunas

La propia Martorano explicó que, con las dosis recibidas, hasta el momento, se podrá vacunar apenas a un tercio de los 70 mil agentes que trabajan en terapias, laboratorios y servicios de emergencia en toda la provincia. La llegada de la segunda tanda de dosis permitirá completar la vacunación a los 24 mil que todavía se están aplicando la primera dosis, pero quedarán sin vacunar otros 50 mil. Santa Fe recibe aproximadamente el 10% de las vacunas que llegan al país, según un coeficiente proporcional a la cantidad de población de cada distrito.

Sin embargo, un dato que les llama atención desde AMRA es que el plan de vacunación no está llegando a todas las localidades como esperaban. Taboada afirma que “fue antipático el hecho de que llegaran hasta Baigorria las dosis y al Departamento San Lorenzo no llegaron. En Reconquista pasó lo mismo, mientras que en Vera no vacunaron a nadie. No conozco el organigrama, pero llama la atención, porqués algunos sí y otros no”.

El caso que menciona Taboada en San Lorenzo eleva suspicacias, porque recientemente se generó una polémica por una carta que envió la ex Directora del hospital Granaderos a Caballo, Mónica Gustaffson, en la que le exigía a la ministra de salud Sonia Martorano que envíen las vacunas al nosocomio local. Según indican desde el diario Pregon de San Lorenzo, la misiva provocó que le solicitaran inmediatamente la renuncia a la directora del hospital.

En la carta enviada la Ministra con firma de los gremios ATE, UPCN y la propia directora del hospital Mónica Gustaffson, le solicitan “de urgencia se envíe al departamento San Lorenzo el abastecimiento inmediato de la vacuna Sars Covid 19 para el personal de salud sumido en preocupación, angustia y riesgo perteneciente a la subregión sur del cordón industrial”.

Y agregan: “Como alternativa se propuso el desplazamiento por sus propios medios al Galpón 17 de Rosario, lo que no resulta ágil ni dinámico, ni conveniente y en muchos casos virtualmente imposible. Que el departamento San Lorenzo no cuente a estas alturas con dosis de vacunas nos parece grave y nos sume en profunda preocupación… Expresamos el malestar de los sindicatos reclamantes y reiteramos la exigencia de una satisfactoria respuesta de parte de las autoridades de salud de la provincia para que se envíen las dosis y comience la vacunación de forma inmediata”.