Lunes 01.02.2021

Se encuentra aislado Fórmula Uno: Pierre Gasly da positivo de coronavirus

El piloto francés Pierre Gasly confirmó mediante sus redes que dio positivo al test de Covid-19 durante su estadía en Dubai.

“Quiero hacerles saber que he dado positivo por Covid-19 y he informado a todas las personas con las que he tenido contacto los tres últimos días” expresó Gasly.

“Estoy en aislamiento y siguiendo el protocolo marcado por las autoridades sanitarias locales. Me siento bien y seguiré con mi plan de entrenamiento mientras sigo aislado" finalizó el piloto de Fórmula Uno.