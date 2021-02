https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Lunes 01.02.2021

La AFA comunicó que "arranca con Primera el torneo de reserva", por lo que uno de los ídolos asumirá como DT junto a un grupo de trabajo. No se reprograma el amistoso con Patronato, por lo que Colón busca nuevo rival.

En lugar de Pablo Bonaveri "Chupete" Marini asume al frente de la reserva de Colón La AFA comunicó que "arranca con Primera el torneo de reserva", por lo que uno de los ídolos asumirá como DT junto a un grupo de trabajo. No se reprograma el amistoso con Patronato, por lo que Colón busca nuevo rival.

Una de cal y una arena en el inicio de una nueva semana en el Mundo Colón. Una buena y una mala. Por un lado, los estudios médicos de rigor confirmaron que el todocampista colombiano Yeiler Goez sufrió una distensión importante de ligamentos en su rodilla izquierda, por lo que estará un par de semanas afuera del radar de Eduardo Domínguez. Por el otro y ante la confirmación de la AFA que arrancará el 12 el torneo preliminar, el ex jugador e ídolo sabalero, Adrián "Chupete" Marini será confirmado oficialmente en las próximas horas como el DT de la reserva de AFA del Club Atlético Colón, reemplazando en esa función a Pablo Bonaveri.

Casi al mismo tiempo que se suspendía por la lluvia el amistoso con Patronato de la Juventud Católica, que estaba programado para el sábado pasado a las 9 en el estadio Presbítero Bartolomé Grella, los estudios médicos de rigor confirmaban una importante distensión de ligamentos para el colombiano Yeiler Goez, una verdadera apuesta del "Barba" Domínguez que demostró su ojo clínico para un interesante todocampista. En algún momento, por el gesto de dolor, se pensó lo peor. Pero, afortunadamente, no hubo rotura.

En principio, por los tiempos de recuperación en este tipo de lesiones, hay que decir que Yeiler Goez está descartada para la primera fecha del Torneo de AFA. Ahora, el cafetero comenzará lentamente con la recuperación de la zona mencionada con el cuerpo médico sabalero, pero sabiendo que no estará para el inicio.

En cuanto al plantel, la cara nueva es la de Alexis Castro, volante de San Lorenzo que llegó a préstamo por un año con una opción de compra que rondaría el millón de dólares. Castro, que puede jugar en varias posiciones del mediocampo, era una de las obsesiones del entrenador Eduardo Domínguez. En el rubro amistosos, el partido con Patronato fue cancelado y no re-programado; por lo que el cuerpo técnico busca nuevo rival para el fin de semana (Patronato no puede porque juega el sábado ante Unión).

Finalmente, en las últimas horas todos los secretarios técnicos y coordinadores recibieron una notificación interna de la AFA: el mismo fin de semana que vuelve la Primera División (12 de febrero), se dará el retorno de la competencia de reserva. En este sentido, Colón confirmará en las próximas horas la designación de Adrián "Chupete" Marini en esa función, reemplazando a Pablo Bonaveri. Sin dudas, es algo que apura, por los tiempos para empezar a competir: faltan menos de dos semanas.

Lo mismo que se determinó con reserva desde calle Viamonte se aplicará para sólo dos divisiones de inferiores que volverán a la competencia en los próximos días (cuarta y quinta de AFA). "Está, además, la idea de agregar una Copa Sub 20, entre todos los clubes. En cuanto a cuarta y quinta, hay una decisión colectiva de pedir postergar el inicio de los cruces hasta el mes de marzo, ya que los chicos no venían entrenando", confirmaron desde Buenos Aires a El Litoral.

Tema Goltz: "Colón no ofreció nada"

En la ciudad de La Plata, y más precisamente en el Bosque, saben que Paolo Goltz (una debilidad que pidió Maradona en su momento) no jugará más en Gimnasia por cuestiones personales.

"Tengo que estar cerca de casa: Colón o Patronato; de lo contrario no juego má al fútbol", explicó el ex zaguero de Boca y México. Si bien no jugó el amistoso contra Argentinos, por cuestiones obvias, Gimnasia endurece su postura: "Si Colón lo quiere, hay que resarcir al Lobo, porque tiene contrato firmado hasta diciembre de 2022 acá en La Plata".

Más allá de la reunión Vignatti-Pellegrino, el presidente de Gimnasia contó a sus pares que "Colón no ofreció nada". Y al toque agregaron: "No nos interesa ningún jugador, necesitamos dinero para reemplazar a Goltz", se escuchó en 60 y 118.