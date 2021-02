Reino Unido: el príncipe Guillermo se expresó en redes sociales contra el racismo en el fútbol

Hasta que pueda acceder al trono, y teniendo en cuenta que será dentro de muchos años ya que su padre Carlos de Inglaterra va primero en la línea de sucesión, el príncipe Guillermo de momento tiene que centrar su agenda en apoyar causas más concretas que la de liderar todo el país.

Un trabajo como heredero a tiempo completo que, de momento, tiene entre sus principales preocupaciones acabar con una de las lacras que más afectan al mundo del deporte: el racismo. En especial el que todavía se muestra sin pudor en el ámbito del fútbol profesional, donde los jugadores de raza negra sufren tanto desde las gradas de los estadios como en el propio campo de juego insultos y amenazas totalmente intolerables.

Un comportamiento impropio del siglo XXI que no solo afecta a la liga británica, sino a la de todos los países incluidos España, que el duque de Cambridge está dispuesto a erradicar de una vez por todas. Y no precisamente con acciones simbólicas como las que suele protagonizar la realeza, cuyo papel institucional les obliga curiosamente a mantener un perfil que huya de las polémicas, sino hablando abiertamente de este problema para mostrar su total rechazo a estas prácticas.

Así lo ha expresado Guillermo a través de las redes sociales de Kensington Royal, el perfil que comparte con su mujer Kate Middleton en el que Guillermo ha publicado un mensaje firmado por él y no por su equipo de comunicación en el que tacha de “despreciable” el aumento de los ataques y comentarios racistas contra los jugadores de fútbol negros.

“Los abusos racistas, ya sean en el campo, en las gradas o a través de redes sociales, son totalmente despreciables y deben acabar ahora mismo”, arranca el mensaje personal de Guillermo, gran apasionado junto a sus hijos de este deporte.

Humanity and social media at its worst. Yes I’m a black man and I live every day proud that I am. No one, or no one comment, is going to make me feel any different. So sorry if you were looking for a strong reaction, you’re just simply not going to get it here 👊🏾