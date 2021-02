https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Violencia de género

El papa Francisco pidió rezar "por la mujeres que son víctimas de violencia"

Francisco afirmó que "los testimonios de las víctimas que se atreven a romper su silencio son un grito de socorro que no podemos ignorar. No podemos mirar para otro lado".



El papa Francisco pidió este lunes rezar "por la mujeres que son víctimas de violencia", al tiempo que calificó como "una cobardía y una degradación para toda la humanidad" los malos tratos que reciben muchas mujeres.

"Hoy sigue habiendo mujeres que sufren violencia. Violencia psicológica, violencia verbal, violencia física, violencia sexual", denunció el pontífice en un video divulgado hoy por el Vaticano con sus intenciones de oración para febrero.

"Es impresionante el número de mujeres golpeadas, ofendidas, violadas. Las distintas formas de malos tratos que sufren muchas mujeres son una cobardía y una degradación para toda la humanidad, para los hombres y para toda la humanidad", calificó el Papa.

Tenés que leer El papa Francisco recordó a las víctimas del Holocausto y expresó que "estas cosas pueden volver a suceder" En la pieza de poco menos de un minuto y medio de duración, Francisco agregó que "los testimonios de las víctimas que se atreven a romper su silencio son un grito de socorro que no podemos ignorar. No podemos mirar para otro lado".

"Recemos por las mujeres que son víctimas de la violencia, para que sean protegidas por la sociedad y para que su sufrimiento sea considerado y sea escuchado por todos", pidió el Papa en el video que forma parte de la serie mensual iniciada en el 2016. Con información de Télam

