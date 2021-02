Línea Directa

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Vacunas para mayores de 70

LECTORA ATENTA

"Sobre la nota: Calculadora: ¿cuándo te va a tocar recibir la vacuna contra el coronavirus?, quiero hacerles notar que no está incluido qué van a hacer con los adultos de 70 años o más que no viven en establecimientos geriátricos. No están incluidos en ese detalle. ¿No los piensan vacunar a los mayores de 70 y de más años que no residan en establecimientos geriátricos?".

El intendente Corral

ALCIDES FOSCO

"Dirán que soy cascarrabias, pero yo extraño a mi intendente José Corral. Él pidió un préstamo y tapó los pozos de la ciudad. No anduvo con chácharas, fue y lo hizo, eso hace un intendente. En esta nueva gestión, tuvo que pasar un año para que se decidan a tapar los cráteres que hay. Da pena ver cómo está la ciudad. Extrañamos a Corral. Espero que vuelva a postularse. Estoy seguro de que ganará de punta a punta y le sobrarán votos. Es un radical de pura sepa, con la premisa de ejecutar lo que se debe hacer en la ciudad. En su gobierno el centro brillaba. Hizo obras únicas. Lo echamos de menos"

Sobre el servicio de la EPE

UN LECTOR

"Quiero agradecer infinitamente a El Litoral por este espacio, que es el único que tenemos los vecinos, los ciudadanos, para expresarnos. He visto en el noticiero acerca del accionar de la EPE en la zona de Santa Rosa de Calchines (escuché a los vecinos hablar de los cortes reiterados, no programados, prácticamente de todos los días, las bajas de tensión y podríamos seguir enumerando aspectos técnicos). Yo veo que los vecinos de Colastiné, de Rincón, exasperados, impotentes, han hecho reclamos ante los medios, por escrito, a la prensa, en las radios, de distintas maneras. Lamentablemente los resultados son cero. Yo me pregunto: a los funcionarios que están a cargo de todo esto ¿no se les mueve un pelo, algo de vergüenza?, ¿a quién tienen que peticionar los ciudadanos para que la gente de la EPE se gane los sueldos y no los robe?, porque si no cumplen con sus funciones se están llevando un dinero que no les corresponde. Nosotros, los que abonamos los impuestos, estamos pagando por un servicio que es malo y que además nos perjudica económicamente, porque hay mucha gente a la que después de un corte y cuando la energía vuelve, se le queman artefactos. Y nadie tiene la posibilidad de gastar un día de su vida para ir a reclamar por un artefacto eléctrico que se le ha quemado. Entonces, eso no sale a la luz. El punto central es la falta de accionar de las oficinas competentes para solucionar este y otros problemas. Entonces le pido por favor al señor gobernador, al directorio de la EPE que respeten un poco a los habitantes de esta provincia y mejoren el servicio eléctrico que es vital para llevar una vida digna. Necesitamos un servicio eficiente de energía".

Jóvenes sin control

UNA PERSONA MAYOR DE CANDIOTI NORTE

"Pienso que el gobierno de la ciudad o de la provincia tiene que resolver el tema de los jóvenes que en grupo de 3 ó 4, van a los supermercados y no respetan los turnos o manosean todos los alimentos, como por ejemplo fiambres, quesos, que están en bandejitas, los vuelven a poner, los llevan, se tocan sus zonas íntimas, después tocan los alimentos, no usan barbijos, los llevan colgados, y nadie los controla. No se ve personal de seguridad, ni encargado. Es la segunda vez que veo hechos de este tipo. Esto lo vi en un supermercado de mi barrio. La ciudad está sin control. Después no nos preguntemos por qué hay tantos casos de coronavirus".