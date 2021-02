https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Lunes 01.02.2021 - Última actualización - 16:59

16:57

Incumplió con una prohibición de acercamiento y arrebató de los brazos de quien fuera su pareja a la hija que tienen en común. El hombre tiene antecedentes condenatorios que incluyen delitos contra la misma mujer.

Esperanza Intentó llevarse a su beba y amenazó a su ex con prenderle fuego la casa Incumplió con una prohibición de acercamiento y arrebató de los brazos de quien fuera su pareja a la hija que tienen en común. El hombre tiene antecedentes condenatorios que incluyen delitos contra la misma mujer. Incumplió con una prohibición de acercamiento y arrebató de los brazos de quien fuera su pareja a la hija que tienen en común. El hombre tiene antecedentes condenatorios que incluyen delitos contra la misma mujer.

Un hombre de 23 años quedó en prisión preventiva este lunes luego de que la madre de su hija lo denunciara por intentar sacarle a la niña en la vía pública, golpearla en la cabeza y amenazarla. En su resolución, la jueza Rosana Carrara hizo hincapié en que el agresor cuenta con una condena anterior por varios hechos de violencia de género hacia la misma víctima.

El fiscal Francisco Cecchini imputó Miguel Marcos Britos como autor de los delitos de "lesiones leves calificadas por el vínculo y por ser cometidas por un hombre en contra de una mujer mediando violencia de género, y amenazas", luego de que su ex pareja lo denunciara la noche del 26 de enero.

Eran aproximadamente las 19.50 cuando el hombre interceptó a la víctima, que llevaba a su hija de 20 meses en brazos, en la intersección de las calles Simón De Iriondo y Helvecia de la ciudad de Esperanza, a metros de la Subcomisaría 19a. Primero le exigió que le entregara a la niña, y ante la negativa de la mujer porque no era uno de los días acordados, comenzó a forcejear con ella.

"¡Me sacó la nena!"

Britos logró arrancar a la pequeña de los brazos de su madre tras golpear a la mujer en la cabeza, y comenzó a alejarse del lugar. Ella, desesperada, corrió en busca de auxilio mientras gritaba "¡policía, me sacó la nena!". Dos oficiales salieron rápidamente de la sede policial y presenciaron cómo el hombre, al verlos, devolvía la criatura a su ex pareja.

En la denuncia consta que, en ese momento, él la amenazó: "si caigo preso te mando a prender fuego la casa".

Durante la relación de pareja, que culminó hace un año y 9 meses, él "ejerció violencia física y psicológica sobre ella, y esa situación continuó una vez finalizada la misma". De hecho, en 2019 fue condenado por 3 hechos de amenazas simples, incumplimiento de mandato judicial y lesiones calificadas, todos en contra de ella. Entre las reglas de conducta se dispuso una medida de alejamiento de 500 mts. y prohibición de contacto para con la mujer.

Esa condena fue unificada en 2020 con otra, por lesiones graves del el exceso de la legítima defensa, violación de medidas, y robo calificado, a una pena de 3 años de cumplimiento efectivo.

Respuesta deficiente

Durante la audiencia, el fiscal Cecchini manifestó que con su accionar Britos ha demostrado ser "refractario a la ley penal y también a las órdenes impartidas por un juez en el marco de una condena", y realizó hincapié en la situación de especial vulnerabilidad en la que se encuentra la víctima. Además, señaló que hubo una "respuesta deficiente de parte de los policías", que no tomaron ninguna medida cuando la mujer les refirió la situación que estaba viviendo.

Para los defensores Claudio y Nicolás Torres Del Sel se trató de un conflicto de pareja, "simplemente una discusión" puestos que la mujer "no tiene ningún tipo de lesión". Uno de los policías dijo no haber escuchado que Britos amenazara a la madre de su hija, sólo que gritara que no le hicieran caso "a esta loca que lo único que quiere siempre es hacer quilombo". Por eso propusieron una serie de alternativas a la prisión preventiva.