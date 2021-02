https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Liga Reconquistense de Fútbol En Reconquista prevén volver a competir en abril Miguel Visentín, presidente de la casa madre del fútbol de esa zona dialogó con Mirador Provincial sobre cómo sobrellevaron el 2020 y cuáles son los objetivos para este año, la relación con el Gobierno, la Federación Santafesina y los clubes. Miguel Visentín, presidente de la casa madre del fútbol de esa zona dialogó con Mirador Provincial sobre cómo sobrellevaron el 2020 y cuáles son los objetivos para este año, la relación con el Gobierno, la Federación Santafesina y los clubes.

Por Ignacio Pueyo

En febrero pasado, cuando se renovaron las autoridades en la Liga Reconquistense de Fútbol, la nueva gestión encabezada por el dirigente de Platense Porvenir no preveía el panorama que se avecinaba.

"Desde lo deportivo no hubo movimientos. No se pudo hacer nada, estaba todo listo, preparado con el fixture para comenzar y cayó el virus que nos trancó", comenzó Visentín en una charla telefónica con Mirador Provincial. El dirigente fue electo pope de la institución de General Obligado el 14 de febrero y bajo su mandato no pudo comenzar el fútbol.

En ese sentido, aclaró que desde lo económico también debieron hacer enormes esfuerzos, debido a que la Liga cuenta con dos empleados. Para abonar dichos sueldos se debieron realizar beneficios y rifas.

De esa forma se llegó a diciembre con las cuentas al día, según las declaraciones del presidente. El mismo también aclaró que actualmente "las deudas que tenemos son con el Estado, por los aportes patronales. Fue lo último que se priorizó, pero se firmó un convenio para hacer un plan de pagos y ahora se está pagando en cuotas."

La vuelta a las canchas

En cuanto a las metas deportivas para el 2021, el presidente fue claro: "El objetivo principal ahora es tratar de arrancar en abril un torneo, y ver de qué forma se puede diagramar, porque este año también está la Copa América". Si bien aún no está definido cómo se competiría, ni cómo sería el calendario, la intención de retomar está presente.

De esta forma, muchos clubes del norte provincial se están preparando para la vuelta a las canchas. "Los clubes están retomando porque de acuerdo a las últimas conversaciones que tuvimos con gente de la Federación Santafesina de Fútbol se podría llegar a empezar a jugar en abril", señaló Visentín.

La posibilidad de volver a competir antes de esa fecha también estaba presente, sin embargo en ese caso debían realizarlo sin la presencia de público, lo cual es inviable para cualquier liga amateur. "Nos iban a permitir en un principio, pero sin público y para nosotros es imposible jugar así. No hay forma de jugar sin público. Pero ahora aparentemente se estaría conversando para poder abrir y comenzar con el torneo" aclaró el dirigente.

Pasando en limpio, hay que decir que en marzo se realizará la asamblea anual de la Liga Reconquistense, y además de debatir la Memoria y Balance, también se hablará de la vuelta a las canchas. "Nosotros en marzo tenemos la asamblea y ahí se verá, supongo que para marzo ya esté todo un poco más claro. Se pondrá ese tema sobre la mesa también. Hay que aprobar el balance, pero tuvimos movimientos mínimos, nada más que los sueldos, no hay mucho para discutir" resaltó Visentín.

Relaciones institucionales

Durante el 2020, el contacto con el Gobierno y con la Federación fue constante, sin embargo como sabemos hasta ahora no se ha logrado que ninguna liga local retome la competencia, y las cuentas de las instituciones sobreviven como pueden.

"El Gobierno estuvo cerca, pero nunca nos dio un centavo. En realidad, nos dieron del Co.Pro.De. (Consejo Provincial del Deporte) algo que creo no llegó a los 38.000 pesos en total para la Liga. Lo que sí tuvimos fue apoyo del senador Orfilio Marcón que nos dio una mano con aportes que realizó. Con eso, la rifa y las cuotas de los clubes que acompañaron mucho logramos pasar el 2020", dijo el titular de la Liga Reconquistense.

En febrero, cuando se realice una nueva reunión de los presidentes de las Ligas, en el marco de la Federación Santafesina, seguramente habrá mayores certezas sobre los pasos a seguir para las entidades liguistas.

"En diciembre, en la última reunión que tuvimos, dijeron que para febrero íbamos a tener algo un poco más claro" esgrimió Visentín, quien también agregó que el presidente de la Federación, Carlos Lanzaro, se encuentra acercando posiciones con Claudia Giaccone, la secretaria de Deportes de la Provincia, para seguir avanzando en el tema.