Clemente Rodríguez: "Mi idea es retirarme en Boca"

Lunes 01.02.2021

22:54

El ex lateral de Colón de 39 años se encuentra a la espera de un llamado de Juan Román Riquelme.

El histórico ex lateral de Boca Clemente Rodríguez, quien obtuvo el ascenso con Deportivo Merlo a la Primera B, afirmó este lunes que se encuentra a la espera de un llamado de Juan Román Riquelme para poder cumplir su objetivo de terminar su carrera futbolística en Boca.

"Mi idea es retirarme en Boca, irme de la mejor manera en un club que me brindó muchas cosas. Yo quiero seis meses e irme con la cabeza en alto, si me toca o no me toca jugar", expresó Rodríguez, de 39 años, en declaraciones al programa "¿Cómo te va Benedetto?", que conduce Marcelo Benedetto por radio AM 550.

En ese sentido, señaló: "Sueño con el llamado de Román y si se da, intentaré darle lo mejor a la institución y a mis compañeros".

En cuanto al ascenso con Merlo, el lateral remarcó: "Estoy muy contento por lo que se logró, creo que fuimos cambiando y creciendo cuando pasaron los partidos. Mi último encuentro en Merlo fue ayer, porque se me terminó el contrato, pero mi idea es seguir jugando porque me siento bien y cómodo".

Hasta el momento, el entrenador Miguel Ángel Russo cuenta con Emmanuel Mas y el colombiano Frank Fabra en el sector izquierdo de la defensa, al tiempo que incorporó a Marcos Rojo, quien puede posicionarse en la banda.

Quien no regresará al "Xeneize" es Lucas Olaza, que terminó su préstamo en el Celta de Vigo pero fue cedido al Valladolid de España.

"El jugador Lucas Olaza, cuyo pase pertenece a Boca, tras su paso por el Celta de Vigo fue cedido a préstamo al Valladolid de España hasta la finalización de la temporada. ¡Muchos éxitos!", informó el elenco de La Ribera en las redes sociales.