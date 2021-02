https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Martes 02.02.2021

7:13

Tras los audios filtrados de Leopoldo Luque Gianinna Maradona: "Voy a ir uno por uno"

Gianinna Maradona, hija del astro del fútbol Diego Maradona, aseguró este martes que irá "uno por uno" contra los responsables de la muerte de su padre y cuestionó que se difunda información sensible del expediente judicial.



"Les juro que voy a ir UNO X UNO", escribió la mujer de 31 años.

A través de su cuenta de Twitter, la segunda hija del matrimonio entre Diego Maradona y Claudia Villafañe se refirió a la filtración de información de la causa en que se investiga la muerte del ex director técnico, fallecido el pasado 25 de noviembre.

"Una vez más puedo estar muy orgullosa de ser LA LOCA, HIJA DE PUTA, mala mina/hija/mamá. Nunca me callé con quienes yo necesitaba decirles lo que veía. A mi no me lo contó ningún allegado, ninguna FUENTE. Yo viví cosas que no se las deseo ni siquiera a ellos", publicó.

Y agregó: "Yo elegí leer las declaraciones del 25 de noviembre. Yo elegí leer conversaciones cruzadas. Todos los abogados que están en la causa tienen acceso al expediente. No todos elegimos preservar dicha información".

En las últimas horas se difundieron una serie de audios que intercambiaron el médico Leopoldo Luque y la psiquiatra Agustina Cosachov mientras Maradona recibía resucitación cardiopulmonar (RCP).

"Se va a cagar muriendo el gordo", manifestó Luque en esa conversación.

