Denver, equipo de Campazzo, no jugó su partido por casos de coronavirus en el rival

El partido que debían animar los equipos de Denver Nuggets, con el argentino Facundo Campazzo, y Detroit Pistons fue suspendido por la NBA de básquetbol, a raíz de los casos de coronavirus que se presentaron en la franquicia del estado de Michigan.



Alrededor de 15 minutos antes del horario previsto para el comienzo del cotejo por la fase regular de la competencia, la organización informó de "eventuales casos positivos" en el equipo que dirige Dwane Casey.



En principio, el equipo de los Pistons no llegaba a los "ocho jugadores exigibles por planilla" para participar del juego, razón por la cual fue postergado "sin fecha", según se dijo.



Nuggets, que tiene en sus filas al cordobés Campazzo (ex Peñarol de Mar del Plata y Real Madrid), venía de superar claramente a Utah Jazz por 128-117, en encuentro disputado en la tarde del domingo en el Arena Ball de Denver.



El próximo encuentro del conjunto dirigido por el DT Michael Malone, que reúne un registro de 12 triunfos y 8 derrotas, será este jueves ante el vigente campeón, Los Angeles Lakers, en condición de visitante.

Tonight's game has been postponed in accordance with the league’s Health and Safety Protocols. pic.twitter.com/eHHXlHos8C