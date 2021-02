Argentina ya conoce a sus rivales para los Juegos Olímpicos

El Seleccionado Argentino de Básquet Masculino ya conoce quienes serán sus rivales en los próximos Juegos Olímpicos de Tokio.

Argentina será parte del Grupo C, que estará conformado por España, Japón y el ganador del Preolímpico de Kaunas (torneo que lo disputarán Angola, Lituania, Polonia, Eslovenia, Venezuela y Corea del Sur).

El Grupo A está compuesto por Estados Unidos, Irán, Francia y el ganador del Preolímpico de Vancouver, en el que buscarán un lugar Grecia, China, Canadá, Uruguay, Turquía y República Checa..

En tanto que el B lo forman Australia, Nigeria y los torneos previos de Split y Belgrado en los que participarán Alemania, Rusia, México, Túnez, Croacia y Brasil.

