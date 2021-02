https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Martes 02.02.2021 - Última actualización - 8:32

8:27

El sábado 23 de enero de 2021 (cumpleaños de Luis Alberto Spinetta y Día del Músico Argentino) Maceddonia estrenó en su canal de YouTube la miniserie de cuatro capítulos referidos al medio siglo que cumplió “el festival más argento del rock”. La producción y realización estuvieron a cargo de Elizabeth Ambiamonte y cuenta con la participación especial de Daniel Ripoll.

Medio siglo que nos cambiaron la vida "Celebración BARock 50 años" El sábado 23 de enero de 2021 (cumpleaños de Luis Alberto Spinetta y Día del Músico Argentino) Maceddonia estrenó en su canal de YouTube la miniserie de cuatro capítulos referidos al medio siglo que cumplió “el festival más argento del rock”. La producción y realización estuvieron a cargo de Elizabeth Ambiamonte y cuenta con la participación especial de Daniel Ripoll. El sábado 23 de enero de 2021 (cumpleaños de Luis Alberto Spinetta y Día del Músico Argentino) Maceddonia estrenó en su canal de YouTube la miniserie de cuatro capítulos referidos al medio siglo que cumplió “el festival más argento del rock”. La producción y realización estuvieron a cargo de Elizabeth Ambiamonte y cuenta con la participación especial de Daniel Ripoll.

Redacción de El Litoral

cultura@ellitoral.com

Más de 20 son los testimonios originales que fueron registrados por videoconferencia, video y audio entre los meses de diciembre y enero de 2021, sumado al material de archivo que dialoga con este presente en perspectiva. Todo esto en el contexto de la cuarentena/pandemia mundial más increíble de la historia. Es decir, todos desde los respectivos hogares, editado, producido en el breve tiempo de tres meses. con ese material se estrenó “Celebración BARock 50 años” la miniserie de cuatro capítulos referidos al medio siglo que cumplió el mítico festival.

Con la conducción de Elizabeth Ambiamonte, y la participación especial de Daniel Ripoll, ofrecen sus crónicas: Litto Nebbia, Rodolfo García, Willy Quiroga, Claudio Gabis, Isa Portugheis, Ricardo Soulé, Nito Mestre, Patricia Sosa, Gustavo Santaolalla, León Gieco, Rino Rafanelli, Moris, Carlos Villalba, Adrián Bar, Ciro Fogliatta, Emilio Del Guercio, Héctor Starc, Gustavo Montesano, Claudio Kleiman, y en representación del público Salvador Bruno, Haydee Graneros, Jorge “Morses” Iosovich.

El material de archivo involucra escenas de las dos películas dedicadas al festival: “Rock hasta que se ponga el sol” de Aníbal Uset (1973), y “Buenos Aires Rock” de Héctor Olivera (1982). Además de otras que también se relacionan con los protagonistas, como “Adiós Sui Generis” de Bebe Kamin, “Tiro de Gracia” de Ricardo Becher y “Puntos suspensivos” de Edgardo Cozarinsky. Además de fotografías de dos de los más reconocidos fotógrafos del staff de Revista Pelo: José Luis Perotta y Rubén Andón. Además de más fotografías, material fílmico, y material de Revista Pelo que contextualiza los testimonios. Y, por supuesto, música

La producción general, realización, edición, operación técnica, y conducción, fueron realizados por Elizabeth Ambiamonte para Maceddonia, con los medios disponibles y en el contexto de cuarentena.

Maceddonia es un medio de comunicación que empieza a producir sus primeros contenidos, con una mirada crítica pero amplia sobre la escena cultural de la Argentina y el mundo. Está funcionando en las redes sociales: Facebook, Instagram, YouTube y Twitter.

El proyecto

Cuenta Ambiamonte: “Eran los primeros días de noviembre y Daniel Ripoll me envió una de las varias notas que se publicaron a modo recordatorio. Pero 50 años no podían limitarse a eso, más cuando eso que sucedió en noviembre de 1970 fue tan relevante en la vida incluso a quienes no estuvimos. Con el desafío de hacer una celebración online y a distancia, le propuse hacer un programa especial para dialogar con varios de los músicos que participaron de las primeras ediciones, que además son los fundadores del género en criollo”.

Y agrega: “Lo que empezó como un programa especial, que efectivamente se realizó el 6 de diciembre de 2020, y del que también participaron más de veinte medios adherentes (radios, programas, blogs, sitios web) que replicaron la transmisión, pronto creció en convocatoria. Llegaron más videos y audios de artistas y protagonistas que sumaron valiosos testimonios de lo que significa BARock para nuestra cultura. Entonces el proyecto tomó otra dimensión, y se reformuló para convertirse en esta miniserie documental de cuatro capítulos que estrenó el Día del Músico en YouTube, en el canal Maceddonia”.

Sobre el contexto, la conductora y productora reflexiona: “El 2020 fue uno de los años más duros para la industria de la música, la imposibilidad de tocar en vivo y con público presencial configuró un escenario muy poco alentador, y ellos siguen creando. Por eso también el homenaje es permanente, y también el apoyo. Para que la música siga sonando, y el rock nos siga cobijando en los duros tiempos de oscuridad, como en aquellos tiempos y los que vendrán”.

El formato

Los cuatro capítulos tienen una duración aproximada de 40 minutos, y se organizan de la siguiente manera:

Intro: un breve videoclip que pone en contexto las influencias que llevaron al surgimiento del movimiento de rock argentino y de la existencia del festival, en materia de contracultura en el mundo anglosajón.

Prólogo: “Nace el sol”. La Primera Dama de BARock: Gabriela. El audio de Gabriela relata las impresiones de aquella presentación en BARock II, en 1971. El hecho de ser la primera mujer en subir al escenario del festival es casi una rareza, que linkea luego con la participación de Patricia Sosa y la temática de género.

Capítulo I: “Del Pinap y los barrios a Buenos Aires Rock”. Crónicas en primera persona, o maratón de encuentros en cuarentena. En este, como en los capítulos II y III las crónicas surgen en el intercambio logrado a través de videoconferencia. La plataforma fue StreamYard, y las limitaciones técnicas no son disimuladas en favor de la espontaneidad de los relatos que no tienen desperdicio. Participan de este capítulo: Daniel Ripoll, Litto Nebbia, Rodolfo García, Willy Quiroga y Claudio Gabis. Conducción: Elizabeth Ambiamonte.

Duración: 39 min.

Capítulo II: “La información, encuentros y coincidencias”. Crónicas en primera persona, o maratón de encuentros en cuarentena. Participan: Daniel Ripoll, Claudio Gabis, Isa Portugheis, Ricardo Soulé, Nito Mestre, Patricia Sosa. Conducción: E. Ambiamonte.

Duración: 53 min.

Capítulo III: “Machismo y otros prejuicios en el rock”. Crónicas en primera persona, o maratón de encuentros en cuarentena. Participan: Daniel Ripoll, Patricia Sosa, Nito Mestre, Gustavo Santaolalla. Conducción: E. Ambiamonte.

Duración: 40 min.

Capítulo IV: “Cuando todo era nada, era el principio”. Crónicas en primera persona por inbox. Testimonios: León Gieco, Rino Rafanelli, Moris, Carlos Villalba, Adrián Bar, Ciro Fogliatta, Emilio Del Guercio, Héctor Starc.

Epílogo: “Qué te queda... larga vida al rock”. Testimonios: Salvador Bruno, Haydee Graneros, Jorge “Morses” Iosovich, Gustavo Montesano, Claudio Kleiman.

Duración: 43 min.

Un poco de historia

En noviembre de 1970 se realizó la primera edición del Festival BARock. Fueron varias jornadas de las que participaron los grupos de música joven del momento, algunos grupos también se improvisaron para cubrir las fechas. Y por primera vez en la historia las bandas y su público pudieron comprobar que no sólo no estaban solos, ¡sino que eran miles! El movimiento había empezado, y ese fue el escenario para cristalizarlo.

El joven Daniel Ripoll había intentado imponer la presencia del incipiente rock argentino el año anterior con el Festival Pinap. La revista del mismo nombre lo tenía como secretario de redacción, y cuando vieron la jugada Ripoll fue despedido. Esta bendita exclusión derivó en dos grandes inventos de Ripoll: Revista Pelo, que empezó a publicarse en febrero, y BARock y otros eventos que durante ese año se desarrollaron, siempre con la música y los jóvenes como protagonistas.

1970 es el año de publicación y consagración de grandes discos y bandas, y también de crisis. Por lo que quienes estuvieron en las primeras tres ediciones del festival (1970, 1971 y 1972) pudieron presenciar “la bisagra” de grandes cambios. La disolución de tres de las bandas fundadoras (Almendra, Manal y Los Gatos) ocurrió casi al mismo tiempo, y eso generó nuevas bandas, como Color Humano, Aquelarre, Pescado Rabioso, La Pesada del Rock and Roll, y otras. Era una época de descubrimiento, exploración y experimentación constantes. Cuando nada existía, todo estaba para inventarse.

Todos estos condimentos se combinaron hace 50 años, y el aniversario es una buena excusa para revisar y reflexionar sobre el devenir de la historia de la contracultura que allí nacía, y se desarrolla hasta hoy.

Revista Pelo registrando la escena y BARock promoviendo la reunión en vivo, es la combinación que se recrea en esta serie.

Para ver la serie: https://www.youtube.com/playlist?list=PLhkShgqUqnwJeh3Km94sntdwVKbA21syD

En Facebook: https://www.facebook.com/Maceddonia/