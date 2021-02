https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El entrenador quiere que se quede Koeman: "No veo a Messi con otra camiseta"

"Todavía no veo a Messi con otra camiseta que no sea la del Barcelona" declaró Koeman en una entrevista que concedió a The Athletic, un sitio web del ex delantero ingles Alan Shearer que consignó el periódico catalán Mundo Deportivo.



Koeman explicó en la entrevista, en referencia a sus primeros días como entrenador del Barcelona, que habló con Messi "en su casa antes de que comenzara a temporada" y lo notó "realmente entusiasmado".



El entrenador neerlandés admitió que comprendió la postura del crack rosarino cuando quiso dejar el club el año pasado aunque dijo también que "finalmente aceptó la situación" y aseguró que "nadie sabe lo que puede suceder en el futuro".



"No es que esté confiado en que Messi se va a quedar en el club, pero sí estoy esperanzado, porque es todavía un gran jugador y está ganando partidos para el equipo", subrayo el DT.

Con información de Telam