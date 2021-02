https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Mostró una efectividad de 91,6 % La revista científica The Lancet publicó datos sobre la vacuna Sputnik V

La vacuna Sputnik V tiene una eficacia del 91,6% contra el coronavirus sintomático, según sugieren los resultados de los ensayos provisionales de la fase III difundidos este martes por la revista científica The Lancet.

Del informe se desprende además que no se consideró que los efectos adversos graves estuvieran asociados con la vacunación. La mayoría de los efectos adversos informados fueron leves, incluidos síntomas similares a los de la gripe, dolor en el lugar de la inyección y debilidad o poca energía.

En el análisis intermedio de eficacia del ensayo clínico, aleatorizado, a doble ciego y controlado por placebo, de 19.866 voluntarios, 14.964 recibieron la vacuna y 4902 el placebo.

En el ensayo clínico, después de la primera semana (en que la protección todavía no se había desarrollado), se registraron 20 casos graves confirmados de Covid-19 en el grupo de placebo y ninguno en el grupo vacunado. En un período de 7 a 14 días, la eficacia de la vacuna [para evitar casos graves] se elevó al 50%, entre los 14 y los 21 días, al 74,1% y a partir del día 21, al 100%.

Conocida la publicación, Kirill Dmitriev, director ejecutivo del Fondo de Inversión Directa de Rusia, comentó en declaraciones que reproduce el sitio web oficial de Sputnik V: “Este es un gran día en la lucha contra la pandemia de COVID-19. Los datos publicados por The Lancet demuestran que no sólo Sputnik V es la primera vacuna registrada del mundo, sino también una de las mejores. Protege completamente contra COVID-19 severo de acuerdo con los datos que han sido compilados y revisados ​​de forma independiente por pares y luego publicados en The Lancet. Sputnik V es una de las tres vacunas en el mundo con una eficacia de más del 90%, pero las supera en términos de seguridad, facilidad de transporte debido a los requisitos de almacenamiento de +2 a +8 grados y un precio más asequible. Sputnik V es una vacuna para toda la humanidad ”.

Mientras que Omar Sued, presidente de la Sociedad de Infectologos de Argentina, dijo en declaraciones al portal de la vacuna rusa: “El artículo, publicado en The Lancet, confirma resultados exitosos y proporciona información adicional sobre la eficacia y seguridad de esta vacuna en diferentes subgrupos. Desde el punto de vista de la salud pública, la eficacia de la vacuna fue muy alta. El perfil de seguridad fue muy bueno. La difusión de esta información es vital para informar la ampliación y el lanzamiento de esta vacuna en todo el mundo ".