Martes 02.02.2021 - Última actualización - 10:38

10:33

A los 95 años Falleció Hal Holbrook, el "Garganta Profunda" en "Todos los hombres del Presidente" El legendario actor estadounidense estuvo nominado al Óscar y fue ganador de varios premios Emmy.

Hal Holbrook, el longevo y venerado actor estadounidense que dio vida al misterioso “Garganta Profunda” en la película “All the President’s Men” (Todos los hombres del Presidente, de 1976), falleció a los 95 años, informó The New York Times.

Su asistenta, Joyce Cohen, detalló este lunes al diario que Holbrook falleció el pasado 23 de enero en su residencia de Beverly Hills (California).

Del teatro al cine pasando por la televisión, Holbrook (Cleveland, 1925) disfrutó de una extensa y muy reconocida trayectoria en el mundo de la interpretación.

En la gran pantalla y ya en la última fase de su carrera brilló con “Into the Wild” (2007), la película de aventura extrema y redescubrimiento personal de Sean Penn con la que fue nominado al Óscar al mejor actor de reparto.

Holbrook fue en ese momento el intérprete de más edad en recibir una nominación a los Óscar (82 años), aunque la estatuilla fue finalmente para Javier Bardem por “No Country for Old Men” (2007).

Al margen de su paso por los Óscar, es posible que el papel más conocido en el cine de Holbrook sea el de “Garganta Profunda”, un agente del FBI que reveló las claves del caso Watergate a los reporteros Bob Woodward (Robert Redford) y Carl Bernstein (Dustin Hoffman), en la memorable intriga política y periodística de “All the President’s Men” (Todos los hombres del Presidente) de Alan J. Pakula.

Holbrook trabajó también a las órdenes de Steven Spielberg (“Lincoln”, 2012), Sydney Pollack (“The Firm”, 1993), Oliver Stone (“Wall Street”, 1987), John Carpenter (“The Fog”, 1980), George A. Romero (“Creepshow”, 1982) o Gus Van Sant (“Promised Land”, 2012).

En cuanto a su carrera televisiva, el intérprete se llevó cinco premios Emmy por “The Bold Ones: The Senator”, “Lincoln”, “Portrait of America” y “Pueblo” (esta última era una película televisiva que le dio dos galardones).

Un clásico de los pequeños papeles en el cine y la televisión en EEUU, Holbrook apareció en el último tramo de su trayectoria con papeles esporádicos en series como “The West Wing”, “The Sopranos” o “Sons of Anarchy”.

En cualquier caso, su mayor triunfo personal fue en el teatro con “Mark Twain Tonight!”, un aclamado monólogo sobre el autor de “The Adventures of Huckleberry Finn” que Holbrook escribió y que luego interpretó durante décadas con una gran popularidad.

Holbrook llevó esta obra a los teatros de toda la geografía estadounidense y también al extranjero hasta que en 2017 decidió dejarlo tras más de sesenta años interpretándola.