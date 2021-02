https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Anuncios en el Día Mundial Elaborarán un inventario de los humedales santafesinos La intención es realizarlo de forma conjunta con Nación. La ministra Erika Gonnet (Ambiente y Cambio Climático) destacó que se debería modificar la Ley provincial o presentar una nueva. También impulsarán la ampliación del Parque Nacional Islas de Santa Fe para potenciar las funciones ecosistémicas.

Buscan realizar un ordenamiento territorial de los humedales y una categorización de sus usos.

Foto: Fernando Nicola

En el Día Mundial de los Humedales importantes anuncios se emitieron desde el gobierno Provincial. A través de un comunicado, se informó que se estudia la ampliación del Parque Nacional Islas de Santa Fe, que actualmente cuenta con 4.096 hectáreas. En total, entre la capital provincial y Rosario se dispone de 160.000 hectáreas en el área del delta e islas.

Pero esta no fue la única novedad. En diálogo con El Litoral, Erika Gonnet, ministra de Ambiente y Cambio Climático, se refirió a la Ley de Humedales de la provincia (n° 13.932) y al reclamo por parte de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) para que la reglamente el Ejecutivo.

En este sentido, Gonnet indicó: "Nuestra ley provincial el grave problema que tiene es que no contempla varias cosas, entonces no es correcto reglamentar una ley donde parece que estoy legislando", y adelantó a este diario que "la provincia de Santa Fe va a llevar adelante en conjunto con Nación el inventario de humedales de la provincia. Para saber qué vas a hacer con un territorio determinado, tenés que saber qué tenemos y la Ley provincial no habla de inventario de humedales".

La ministra admitió que buscarán modificar la ley provincial que está aprobada o bien presentar un nuevo proyecto de ley de humedales para Santa Fe. "Tenemos que hablar de un ordenamiento territorial, categorización de usos, analizar qué características tenemos porque estamos hablando de un ecosistema que permanentemente cambia", señaló y criticó que "a veces se legislan muchas leyes y después son impracticables o no tienen nada que ver con lo que sale de presupuestos mínimos a nivel nacional y nos encontramos en una problemática".

Ampliación Parque Nacional Islas

En el comunicado de la Provincia, Gonnet recordó que "días atrás presentamos la iniciativa Regenera Santa Fe, que en una primera etapa ampliará en 2.600 hectáreas las áreas protegidas de la provincia; además elevamos la propuesta al gobierno nacional de diversos puntos donde instalar Faros de Conservación en territorio santafesino; en esta instancia, desarrollamos una propuesta para la ampliación del Parque Nacional Islas de Santa Fe", y agregó que "hay un claro compromiso del gobierno provincial de ampliar zonas de protección".

También remarcó la importancia de que "en menos de un año de gestión y teniendo como base un proyecto del gobernador Omar Perotti, logramos que Santa Fe cuente con una Ley de Acción Climática. Un marco regulatorio para avanzar en el desarrollo de políticas de Estado que nos permitan adaptar los territorios y mitigar los efectos del cambio climático; y es nuestro compromiso avanzar en acciones concretas, transversales, con la participación de todos los actores interesados y teniendo a las juventudes como principales protagonistas".

Día Mundial de Humedales

El día internacional se celebra en conmemoración al 2 de febrero de 1971, cuando en la ciudad iraní de Ramsar se firmó el tratado sobre los Humedales de Importancia Internacional, que promueve la conservación y el uso racional de los humedales.

Para tener en consideración, en Argentina representan los humedales el 22% del territorio nacional, y en la provincia de Santa Fe se destacan tres sitios Ramsar de vital importancia Jaaukanigás, el Delta e Islas del Paraná y la Laguna de Melincué.