Desde este viernes con la UCR

Con el tema electoral en la agenda, inician diálogo con fuerzas políticas

Estará impulsado por los ministros de Gobierno y Gestión. Incluirá a todos los partidos, tengan o no representación parlamentaria. Se comenzará a discutir cómo encara Santa Fe el proceso de elecciones intermedias, pero no se descartan otros puntos. "Será a agenda abierta", advirtieron.

Crédito: Flavio Raina

Por Ivana Fux SEGUIR El Ministerio de Gobierno iniciará desde este viernes una ronda de diálogo con los partidos políticos de la provincia. La invitación será para todas las fuerzas, tengan o no representación parlamentaria; la conversación la impulsarán el titular de la cartera, Roberto Sukerman y su par de Gestión, Marcos Corach. Será el primer contacto formal que ambos protagonizarán con los partidos desde que asumieron en sus cargos, hace apenas dos semanas. Y pretende comenzar a abordar un tema que resulta sensible para todas las fuerzas: el esquema electoral que tendrá la provincia este año. Si bien muchas decisiones están ceñidas a lo que se establezca a nivel nacional, inquieta a los diferentes sectores no tener certezas, por ejemplo, sobre si en Santa Fe se respetará la instancia de las primarias o si -como lo considera el propio gobernador – éstas deben ser suspendidas de manera excepcional dada la situación sanitaria. También es necesario definir si la provincia tendrá un esquema de elecciones para renovar cargos locales de manera simultánea o desdoblada a las nacionales, aun cuando estén regidas por sistemas electorales diferentes. Agenda abierta Las conversaciones se darán a días de que el bloque de diputados justicialista se reuniera en Rosario y emitiera una suerte de llamado de atención al propio gobierno por la "falta de diálogo" desde el Ejecutivo. El oficialismo atraviesa dilemas de gestión y en ese contexto, debe afrontar definiciones electorales. De todos modos, no será ése – el electoral- el único punto a debatir; es más, Sukerman planteó que aspira a que los encuentros puedan ser "a agenda abierta" "A partir de esta semana vamos a empezar a convocar a los partidos políticos, a los que tienen representación parlamentaria y a los que no. Este año hay elecciones y esperamos poder hablar con todos. Todos tienen el derecho de saber cómo se va a llevar adelante el proceso electoral; nosotros tenemos una responsabilidad muy importante desde el Ministerio de Gobierno pero también desde el Ministerio de Gestión. Esta convocatoria la vamos a hacer juntos, con Marcos Corach, así que nos parece que es un buen momento; arranca el año y en ese sentido no solamente hay que hablar del proceso electoral sino también, a agenda abierta, que es lo que nos debemos: mayor diálogo con todos los sectores", planteó. Sukermnan encabezará el primer contacto formal entre gobierno y partidos de la oposición, desde que asumió Omar Perotti.Foto: Pablo Aguirre - A propósito de diálogo, la semana pasada hubo una reunión del bloque justicialista de diputados y le reclamaron mayor diálogo al Poder Ejecutivo. ¿Hay que ajustar canales de comunicaicón con el propio oficialismo? - consultó El Litoral- - Nosotros tenemos un excelente diálogo con los diputados y con los senadores que generalmente apoyan las iniciativas del gobierno. Por supuesto que cualquier instancia de profundización es bienvenida. Quizás, y no por una cuestión que tenga que ver con el Ejecutivo, yo entiendo que los diputados que responden de alguna manera a las políticas del gobierno se sienten bastante solos en una Legislatura que está acapara por una mayoría del Frente Progresista. - Dicen que se enteran de muchas decisiones del gobierno a través de los medios ¿Es así? - No, no es así. A la gran mayoría de los diputados y diputadas los conocemos desde hace muchísimos años. Y vuelvo a decir; creo que hay una situación donde no es costumbre que el Ejecutivo tenga tan pocos diputados. Nosotros tenemos un sistema que termina siendo perverso. La Constitución nos quiere garantizar una mayoría automática; se la quiere garantizar al gobernador desde 1962. Tenemos, además, un sistema electoral con boleta única que lo que termina garantizando muchas veces es una minoría automática. Entonces quizá tengamos que generar mayores mecanismos de contención para nuestros diputados. Y en ese sentido con Marcos Corach lo vamos a hacer. Insisto, tenemos un vínculo de muchos años con los legisladores de nuestro sector y todo lo que podamos hacer para mejorar esa situación o ese sentimiento que de que quizá se puedan enterar de algunas decisiones por los medios, lo vamos a corregir.