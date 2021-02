https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

PR10 afirma que "hablamos bien con el presidente" y se ilusiona con una salida limpia desde Colón. Respecto de las posibles ofertas que le podrían llegar si se desvincula, el "Pulga" aseguró que "no tengo nada".

Hizo declaraciones a la cadena internacional ESPN "Vignatti me va a entender", dice el "Pulga" Rodríguez

En declaraciones a ESPN, el simoqueño aseguró que las próximas horas serán claves para irse de la mejor manera del "Sabalero". "No quiero perjudicar al club desde ningún punto de vista. Quiero agradecerle a todos los hinchas por el cariño que me manifestaron y pedirles perdón por no conseguir el título", dijo el delantero haciendo referencia a la final de la Copa Sudamericana 2019. "La verdad es que no tenemos nada, hoy por hoy necesito cerrar mi situación. Hay cuestiones familiares que resolver, espero tomarme uno, dos o tres días para ver qué decisión tomamos o sin nos volvemos a Tucumán, o si nos quedamos. Por ahí son los rumores que salen en todos los medios", aclaró Rodríguez a ESPN.

El atacante pide que su situación se solucione lo antes posible para saber qué camino tomar: "hay cuestiones familiares que uno las tiene que analizar para ver qué decisión tomamos. El viernes nos sentamos a conversar con Vignatti y hablamos bien, yo creo que me va a entender y sabe que no quiero hacer ningún tipo de problema, de ninguna manera pretendo perjudicar a Colón", agregó en otra parte de la charla.

Consultado por un posible pase a Nacional de Montevideo, Rodríguez consideró que se trata de un grande del fútbol uruguayo, pero que nadie se comunicó con su representante para hacerle una oferta. "Por ahí son rumores que se dicen, se habló de un precontrato firmado pero le aclaré al presidente (José) Vignatti que no hay nada de eso", agregó. Sobre el tiempo que le quedan en una cancha de fútbol, "Pulguita" afirma que todavía no piensa en el retiro. "No me pongo años ni nada; vamos pretemporada a pretemporada, hasta ahora no hay ninguna dolencia que me impida entrenar al ciento por ciento", sentenció el delantero que terminó como goleador de la Copa Diego Armando Maradona con seis gritos.

En cuanto al panorama colectivo, quedó definitivamente suspendido por lluvias el amistoso con Patronato, por lo que Colón no tiene confirmado ningún partido preparatorio, recordando que mañana es el sorteo y que el 12 arrancarían los cruces, con la vuelta de los promedios y los clásicos.

Mientras Colón, que ya tiene a Alexis Castro como refuerzo, se ilusiona con fichar a Paolo Goltz, en La Plata confirmaron que Gimnasia y Esgrima le enviará una carta-documento al ex zaguero de Boca y Huracán por incumplimiento laboral. "Hace tres días que no se presenta a entrenar y tiene contrato vigente hasta diciembre de 2022 acá en La Plata".

A su vez, luego de una comunicación de Eduardo Domínguez con el cuerpo técnico del "Lobo" platense, se conoció que "A Gimnasia no le interesa ningún jugador de esa lista, lo que Gimnasia quiere es dinero". De paso, trascendió la cifra para "liberar" a Paolo Goltz: 250.000 dólares.