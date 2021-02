Novedoso: la Universidad de Yale dicta un curso para "ser feliz" basado en psicología y neurociencia

La ansiedad y depresión con la llegada de la pandemia de coronavirus se intensifican, por lo que encontrar formas de lidiar con ellas se volvió un reto para miles de personas, por ello la Universidad de Yale ahora anunció un curso gratuito para estudiantes de secundaria basados en psicología y neurociencia para hallar felicidad y bienestar.

El curso original “Psicología y la buena vida” fue desarrollado por la profesora de Yale, Laurie Santos, y atrajo a una gran cantidad de estudiantes que se trasladó a Woolsey Hall, la sala de conciertos más grande del campus. Desde entonces, la clase generó un curso en línea de gran éxito, “La ciencia del bienestar”, disponible de forma gratuita en Coursera con más de 3 millones de inscripciones hasta la fecha.

“Este es un momento realmente desafiante, y eso significa que los estudiantes necesitan aprender nuevas estrategias para proteger su salud mental”, dijo Santos en el comunicado de la prestigiosa universidad. “Nuestro objetivo es brindarles a los estudiantes las herramientas que necesitan para prosperar y sentirse mejor. Pero además, podemos brindarles a los estudiantes una experiencia educativa rigurosa de Yale y la oportunidad de ver que tienen lo que se necesita para tener éxito en la universidad y más allá”.

Thrilled to announce a new project partnering w/@Yale & @UConn to bring the science of well-being to low-income Title I high school students around the country. Huge thanks to @PoorvuCenter @EdEquityLab & @BlankFoundation for their support: https://t.co/P8F3ABDOvW