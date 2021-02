https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Martes 02.02.2021

Panorama astrológico Horóscopo de hoy 2 de febrero de 2021

♈ ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

Excelente día para realizar tareas domésticas y revisar papeles guardados. Siempre hay que ordenar la casa, cambiar de lugar, mover y arreglar las cosas que se han descompuesto o tirar. Salida al atardecer interesante.

♉ TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

No es válido hundirse en la desesperación porque alguien cercano decide interrumpir una relación o no sabe lo que siente. Es válido comprender al otro, buscar no alborotar la tranquilidad y aceptar la verdad del otro. Nuevo punto de partida.

♊ GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

Próspera posibilidad en el área financiera. Los geminianos tienen una jornada con tiempo para pensar y tomar decisiones a futuro. Replanteo y organización. Mucha inspiración en el área de los afectos y ganas de concretar y plasmar.

♋ CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

Día especial para los amorosos cancerianos que siempre apuntan a mejorar la familia y a cuidarla. Hay noticias agradables que completarán la jornada generando a los regidos por la bella Luna mucho bienestar y tranquilidad.

♌ LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

Leoninos con un día apacible, se sientan a revisar su interior y a buscar la paz que a veces no está. Los apasionamientos en el plano afectivo son sanos cuando no generan sufrimiento hacia los involucrados. Revelación.

♍ VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

Jornada alentadora y con mucha sensación creativa, los mercurianos que siempre brillan, hoy tienen un muy aprovechable tiempo para plasmar proyectos y aspiraciones en el área de las actividades. Algarabía y concreción.

♎ LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

Los librianos en un día sensible con reminiscencias del pasado afectivo y sensación de soledad. Sentimientos sanos cuando se asume que hay cosas que terminan y que tienen su tiempo, la propuesta siempre es salir adelante.

♏ ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

Escorpianos con un día excepcional con mucha energía y ganas de progresar en la vida. Planean cosas para hacer y resuelven situaciones que habían quedado en el olvido voluntario. Internalización y soluciones emocionales.

♐ SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

Lúcidos los sagitarianos, apuestan a un día en el que decisiones importantes tomarían en el área de los afectos. Se podría decir que es un día de resurgimiento y de nuevas expectativas en todas las áreas de la vida de los arqueritos.

♑ CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

Se podría tener un día muy productivo y con mucha felicidad si las cabritas no buscan enfrentar en el entorno familiar o laboral. Perspicacias y sutilezas que a veces se malinterpretan. Busquen la simpleza de la vida.

♒ ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)

No se conecten con miedos antiguos, con los que no se la pasaba bien. Apartar las sensaciones tóxicas como celos, desconfianza o cuestionamientos invadiendo la libertad del otro, es mejor creer en el otro. Pacificación.

♓ PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

Los piscianos con una jornada movida con reuniones sociales o encuentros agradables. Situaciones que se organizan en el área laboral dando un margen más prolijo y con mejoría. Salud buena, no dejen de caminar.