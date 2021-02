Se filtraron las primeras imágenes de "Thor 4: Love and Thunder"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Martes 02.02.2021 - Última actualización - 13:07

13:04

Los fanáticos de Marvel ya pueden echar un primer vistazo a la filmación de la próxima película de Thor, dirigida por Taika Waititi.

La fase 4 del Universo Cinematográfico de Marvel arrancó con todo de la mano de WandaVision, la serie televisiva que se enfoca en la dupla de Vengadores compuesta por Wanda Maximoff/Scarlet Witch (Elizabeth Olsen) y Vision (Paul Bettany).

Tras filtraciones desde el set de grabación de la tercera película en solitario de Spider-Man (Tom Holland), los amantes de Marvel están de festejo ya que salieron a la luz las primeras fotografías del rodaje de Thor: Love and Thunder, la próxima pelicula del dios del trueno encarnado por Chris Hemsworth.

Las imágenes en cuestión fueron publicadas por el diario británico The Daily Mail y muestran no solo al protagonista del film y a los Guardianes de la Galaxia -la crew espacial a la cual Thor se unió al final de Avengers: Endgame- sino también a Kraglin (Sean Gunn) y Nebula (Karen Gillan). Aunque no revelan demasiado, las instantáneas muestran lo suficiente como para llenar de hype a cualquier seguidor del MCU.

Thor: Love and Thunder será dirigida por Taika Waititi y, además de retomar la historia del popular personaje, también presentará a Jane Foster (Natalie Portman) como Mighty Thor e introducirá a Christian Bale como Gorr the God Butcher. Actualmente el estreno del largometraje está fijado para 2022, pero esos planes pueden verse modificados debido a la pandemia.