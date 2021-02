https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Martes 02.02.2021

Mientras llegan pocas dosis Polémica: le ofrecieron vacunarse contra el Covid a Moria Casan

Luego que la diva Moria Casan anunciara que fue invitada oficialmente a aplicarse la vacuna Sputnik V contra el coronavirus y se generara una polémica, la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, avaló la estrategia de vacunación a famosos con el fin de "generar confianza" en la población.



No obstante, algunos problemas en la llegada de las cantidades requeridas de la vacuna de origen ruso pusieron en duda la vacunación de la artista, anunciada para el próximo viernes.



Moria Casán, de 74 años, anunció en declaraciones televisivas que se aplicará la primera dosis de la vacuna Sputnik en un centro asistencial de la ciudad de La Plata.



"Me llamaron para facilitarme la vacuna y querían saber si quería... por mi edad y porque soy de riesgo... y les dije que sí, absolutamente. Soy pro-vacuna", explicó en declaraciones televisivas.



"Para eso están los científicos que trabajan para que tengamos una vida mejor. Sería ignorante si me di todas las vacunas toda mi vida, ¿por qué no me voy a dar esta? No se sabe nada si inmuniza o no inmuniza, pero yo creo en la ciencia", señaló la diva.



La vacunación de Moria levantó polémica porque no se trata del personal de salud al que apuntaban las primeras dosis llegadas al país en cantidades que no colmaban las expectativas.



Sin embargo, en declaraciones radiales Vizzotti consideró que "seguramente a una parte de la población le va a generar confianza que se vacune Moria Casán".



También admitió que "la Provincia de Buenos Aires está planificando esa vacunación a famosos mayores de 60 años cuando se abra la vacunación, cuando tengamos un número más importante de dosis y ya se vacunen a los mayores de 60 años".



No obstante, la menor cantidad de vacunas llegadas desde Rusia puso en duda la estrategia de vacunar famosos por la escasa cantidad de dosis y la inmunización de la diva no se realizaría.