Córdoba: debutó el nuevo sistema de estacionamiento pero hubo doble cobro

En 460 cuadras del área central de la ciudad de Córdoba se puso en funciones este lunes el pago obligatorio del SEMM. Hubo zonas con doble cobro, con "naranjitas" que se negaron a retirarse. La Municipalidad dispuso zonas para siete cooperativas de "naranjas" autorizadas.

El nuevo sistema de cobro del Servicio de Estacionamiento Medido Municipal (SEMM) debutó este lunes en Córdoba capital ante la indiferencia de algunos conductores y grupos de cuidadores de vehículos que se negaron a dejar las calles en las que trabajan. El sistema que lanzó la administración del intendente Martín Llaryora alcanza a un total de 460 cuadras del Centro y de sectores de Nueva Córdoba, Güemes y Alberdi, con capacidad para que puedan estacionar 6.900 coches.



Se cobra la primera media hora y luego, se fraccionan los minutos restantes que utilice el conductor. La hora tiene un costo de 40 pesos y se cobra desde la aplicación SEMM o con créditos adquiridos en los quioscos. Esta área –que está delimitada por el bulevar Las Heras, avenida Santa Fe, Venezuela y Poeta Lugones- es un servicio exclusivo del SEMM que controlará el estacionamiento vía el cobro a través de una aplicación que la Municipalidad de Córdoba encargó a la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), delegación Córdoba, y que no permite que en los mismos espacios desarrollaren sus tareas los cuidadores de vehículos.

Para este sector, el municipio difundió cuáles son las siete cooperativas de “naranjitas” que sí están habilitadas a trabajar en el Servicio de Estacionamiento Controlado Municipal (SECM), aunque en zonas determinadas y todas fuera del área central en la que opera el SEMM.



Pese a que no pueden convivir ambos sistemas en iguales cuadras, en el día del debut hubo sectores del Centro y de Nueva Córdoba con cuidadores que, aseguraron que no abandonarán estos espacios de trabajo, pese al relanzamiento del SEMM.



Al mismo tiempo, la mayoría de los conductores dijo desconocer que este lunes se reactivaba al cobro y que abonaba a los cuidadores porque se acercaban ni bien estacionaban. Esto fue lo que contó Oscar, un señor mayor, que dejó su coche frente al Sanatorio Allende. “Ni bien bajé del auto se me vino el 'naranjita'. También cuando estacioné más temprano por Arturo M. Bas. No sabía que había que abonar por el teléfono desde este lunes”, contó.

En este sector de la ciudad casi todas las calles ya cuentan con un cartel por cuadra que indica que este sistema de cobro será de lunes a viernes, de 8 a 20, y los sábados, de 8 a 14. Aunque, no fueron pocos los conductores que confiaron que no habían advertido la señalización. Aún quedan varias cuadras del Centro sin la señalética, por lo que también en estos puntos se dieron escenas de doble cobro porque los cuidadores no se retiraron.



​“Hay que abonar por el teléfono y darle plata al que dice que te cuida el auto, la próxima vez creo que me conviene dejar el auto en una playa”, se quejó un joven, que pidió la reserva de su nombre.