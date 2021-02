https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Martes 02.02.2021

Fue durante dos años intendente del club: reclamo millonario Azuaga, otro juicio que recibe Colón

El ex jugador de básquetbol, Alberto Azuaga, fue intendente del Club Atlético Colón, encargado de los empleados y del mantenimiento del mismo. En declaraciones a LT10 contó detalles de su salida.

"Mi situación de trabajo es por contrato de UTEDYC. Vignatti me ofreció que sea el intendente de Colón, yo le respondí que sí. Al otro día me presentó delante de todos los empleados, me mostró todo. No fue mucho lo que tuve que hacer la verdad, le dimos para adelante, se dejó bien el estadio. Mi situación económica no aparecía, me decían que yo tenía plata y demás. Yo estuve hasta el 31 de diciembre, esperé un llamado pero parece que de un día al otro pasé a ser el enemigo", dijo Azuaga.

"En principio estaba todo arreglado, me pagaban por convenio de UTEDYC, no pedía más. Si hoy me lo pagarían lo seguiría haciendo ya que me gusta. A mí me llamaba la gente de CONMEBOL, la gente que coordinaba todo, me felicitaban y demás.Luego dejaron de pagar" agregó.

Por otro lado afirmó que: "Cuando llegó la hora de sentarnos a negociar la respuesta de Vignatti fue que yo tenía plata, que tenía una camioneta cara. Yo me fui de Santo Tomé a jugar al básquet, trabaje y transpiré mucho en cada lugar que estuve".

Más tarde destacó: "Creo que el presidente tiene su forma, después de lo que me pasó medoy cuenta de cosas que la gente habla y los que se van mal de Colón. Tiene una forma de proceder que no es la correcta, llegué a tener una relación diaria con él. Las cosas están a la vista, me dolió que diga que soy un colaborador y que diga que no seguí por temas personales. Yo no miento. Es erróneo lo que dijo, es un mal trago".

Por último se mostró defraudado por LT 10: "Creo que hice las cosas bien para que me corten en tres o cuatro palabras, lo pueden corroborar los empleados de Colón. Estábamos bien, no sé porque no pudimos terminar con una charla. Hay que abrir los ojos. Espero lo mejor para Colón".