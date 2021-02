La cumbre por las vacunas se celebra en Berlín, en medio de una creciente tensión

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La reunión congrega a jefes de Estado, representantes de la Unión Europea y grupos farmacéuticos. El encuentro tiene lugar mientras crecen las críticas contra el gobierno de Angela Merkel y el bloque europeo por la lentitud de las vacunaciones.

Este lunes tuvo inicio en la capital alemana, Berlín, una cumbre sobre la lucha contra el coronavirus. La reunión congregó a jefes de gobiernos regionales, representantes de la Unión Europea (UE) y grupos farmacéuticos. El encuentro tiene lugar, mientras crecen las críticas contra el gobierno de Ángela Merkel y la UE por la lentitud de las vacunaciones.

Si bien las discusiones se iniciaron con el compromiso de varios laboratorios de acelerar su producción de vacunas, el ministro de Salud, Jens Spahn, aseguró que no se debe esperar un milagro de esta reunión. "Una cumbre no producirá más vacunas por sí misma", declaró Spanh. El laboratorio alemán BioNTech prometió entregar a la UE hasta 75 millones de dosis de la vacuna desarrollada con el estadounidense Pfizer en el segundo trimestre.

Los dos socios esperan "aumentar los suministros a partir de la semana del 15 de febrero", indicó el ministro de Salud. Poco después, el gigante farmacéutico alemán Bayer aseguró que producirá a partir de 2022 la vacuna contra el coronavirus que está desarrollando la compañía del mismo país CureVac, actualmente "en vías de certificación", según informó Spahn.

De acuerdo a lo explicado por Franz Werner Haas, presidente de CureVac, el objetivo es producir 160 millones de dosis en 2022. A su vez, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, aclaró que el propósito del laboratorio AstraZeneca es proporcionar 9 millones de dosis suplementarias, con lo que eleva a 40 millones de dosis el total prometido.

No hay datos suficientes

Von der Leyen también informó que AstraZeneca empezará las entregas una semana antes de lo previsto, luego que la propia farmacéutica generara malestar en el bloque europeo tras anunciar un retraso en la entrega. Estos anuncios, como los del órgano ejecutivo de la UE, se dan en medio de críticas a los gobiernos por la lentitud en la campaña de vacunación y al bloque por haber encargado tarde las vacunas y haber negociado mal, sobre todo con el mencionado consorcio sueco-británico.

La Agencia Europea de Medicamentos aprobó esta vacuna para mayores de 18 años, pero también precisó que no se realizaron pruebas a mayores de 65 años y que no hay datos suficientes para conocer su efectividad. En este contexto, Polonia se sumó a la decisión de Alemania y Austria de no administrar la vacuna de AstraZeneca a mayores de 65 años.

No obstante, el ministro de las vacunas polaco, Michal Dworczyk, añadió que aún se espera la opinión de los expertos. Europa registra actualmente un balance de vacunación inferior al de Reino Unido, y los partidarios del Brexit ratifican con ello la buena decisión del país de haber abandonado la UE.

Von der Leyen está especialmente en la línea de mira, y algunos, como el partido de extrema derecha alemán AfD, exigen que deje el cargo. El caos actual debilita también a Merkel y a su gobierno conservador, a pocos meses de las elecciones legislativas de septiembre, con un país duramente golpeado por esta nueva ola de coronavirus.

Perú: protocolo sanitario para la campaña electoral

El Ministerio de Salud de Perú difundió el protocolo con el que se deberán realizar las campañas electorales para las elecciones generales del 11 de abril, en medio de la emergencia sanitaria por el coronavirus que obliga a priorizar los medios virtuales para hacer proselitismo.

"Los partidos políticos y los candidatos deben priorizar los mecanismos de difusión virtuales digitales o no presenciales para dar a conocer su plan de gobierno y los perfiles de sus candidatos y candidatas, al igual que al realizar todo acto de comunicación partidaria individual o colectiva", exigió el nuevo protocolo.

Asimismo, ordenó a los candidatos a la Presidencia y el Congreso realizar sus actos presenciales con poca convocatoria y en espacios abiertos, manteniendo una distancia de al menos dos metros, el uso obligatorio de tapabocas y la recomendación de uso de protectores faciales.

Los partidos que realicen sus campañas presenciales deberán hacerlo sólo con la participación del candidato y el equipo de asesores mínimo indispensable, quedando prohibida la presencia de menores y personas de condición sanitaria vulnerable.