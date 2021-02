Línea Directa

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Comienzo de vacunación

LIDIA MONTAGNINI

"Pregunto: ¿se puede saber cuándo van a vacunar en la ciudad de Santa Fe?, porque ya están vacunando en todas las provincias, y siendo que la nuestra es con la mayor cantidad de infectados y de muertos, todavía no se sabe cuándo empiezan a vacunar".

Vuelta a las aulas

LECTORA ATENTA

"Contrariando todos los desatinos que firma el señor de la nota 'Inicio de clases 2021' y otras parecidas, referidas a la educación, tema sobre el cual creo que él tiene desconocimiento absoluto, si no que muestre sus títulos pedagógicos. Contrariando lo que él dice, he leído que por ejemplo en Portugal que la población otra vez está confinada y se produce el cierre de escuelas. Lo mismo en Inglaterra, que tuvo que cerrar sus escuelas primarias y así sucesivamente. No me gusta que este señor solo pretenda imponer sus ideas y descalifique a todos los demás. Que muestre sus títulos pedagógicos, por favor".

Estación Belgrano

VECINOS DE CALLE AVELLANEDA Y CASTELLANOS

"Una vez más se organizó el día 21/1 un festival que no se sabía de qué era, todo iluminado, con escenario, músicos, orquesta, en el sector oeste del edificio, es decir en la playa de estacionamiento que está en calle Avellaneda, entre Castellanos y Maipú. Atormentaron a los vecinos con la música a muy alto volumen, aglomeración de personas, falta de baños, etc., etc., propio de algo muy desorganizado. Violando así todo el protocolo y precauciones que se están estableciendo por la pandemia y además las condiciones impuestas por la Administración de Bienes Ferroviarios al ceder en uso el edificio de la Estación. Por lo tanto, solicitamos al Ejecutivo municipal una urgente solución de este problema, que está causando graves daños y perjuicios a todo el vecindario aledaño a la Estación Belgrano".

Los cajeros de la zona de la Costa

UN LECTOR

"Sobre el funcionamiento de los cajeros automáticos del Nuevo Banco Santa Fe, de la red Link, en la zona de la Costa. Seguimos con el mismo problema: inevitablemente, un par de días a la semana, o no hay dinero o no hay papel para impresión de ticket, y a veces sucede en los únicos tres cajeros que hay para decenas de miles de personas. La red Link está haciendo un negocio excelente con la provincia. Ya que estamos pagando por un servicio, por respeto a los usuarios, a los trabajadores del Estado que cobramos en estos cajeros, por favor hagan algo y sean responsables. Exijan. Están pagando por un servicio pésimo. Otro tanto es la mugre que hay en los habitáculos donde está el cajero. En cualquier comercio exigen alcohol en gel en el ingreso. ¿Por qué estos cajeros no? Se trata de una norma mínima de higiene y seguridad. Señor gobernador, al ministro de Gobierno o a quien corresponda: ocúpense de esto. Sentimos impotencia por esta y otras situaciones parecidas".