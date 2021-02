Aseguran haber filmado un par de ovnis en San Juan

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

En el video claramente se puede ver que fue filmado en horario del atardecer. En un momento dos objetos no identificados con una luz brillante amarilla aparecen en el cielo, hacen algunas siluetas y después de un minuto, estas van perdiendo brillo hasta que desaparecen.

Este último lunes por la tarde, la joven Sole Torassa publicó en su cuenta de Facebook un video que sorprendió a más de un sanjuanino. Es que la joven subió un video de supuestos OVNIS en el cielo de la provincia.

La joven dijo luego a medios sanjuaninos que estas imágenes son del pasado viernes por la tarde. “Sé que hay mucho que no creer, pero te juro que los vi”, dijo Sole. Este video pertenece a una pariente suya, imágenes del departamento Pocito. “Ella (por su pariente) lo filmó en Pocito donde vive ella. Yo lo vi en mi casa en Rivadavia y filmé, pero no se ve bien por reflejos del sol. Me puse los lentes de sol y se ve todo es impresionante”, expresó.

Según la joven, ella les dijo a todos sus familiares en el momento que ocurría este extraño fenómeno y jura que todos vieron lo mismo.