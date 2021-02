https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Martes 02.02.2021 - Última actualización - 17:19

17:17

Especialistas explicaron que el movimiento de las olas y la materia orgánica que se encuentra cerca de la costa generan este llamativo paisaje.

Fenómeno natural Mar del Plata: las playas amanecieron llenas de espuma Especialistas explicaron que el movimiento de las olas y la materia orgánica que se encuentra cerca de la costa generan este llamativo paisaje. Especialistas explicaron que el movimiento de las olas y la materia orgánica que se encuentra cerca de la costa generan este llamativo paisaje.

Distintas playas de la ciudad se vieron cubiertas de espuma marina, lo que llamó la atención de marplatenses y turistas y la cual especialistas confirmaron que se generó por un fenómeno natural que se desarrolla cuando se dan determinadas condiciones ambientales. El “manto blanco” y salado pudo divisarse en Playa Popular, en la zona de Punta Mogotes y en Constitución y fue aprovechado por los presentes para tomar fotografías de esta postal inusual.

Según explicó el investigador del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (Inidep), Ricardo Silva, quien fue el encargado de tomar muestras en Playa Popular, esto fue un “fenómeno natural” que se da “cuando hay presencia de materia orgánica”. En este sentido, el especialista dijo que en las muestras se encontraron “restos de micro algas” y yodo propio del agua marina, que provocaron la espuma en la orilla a partir del movimiento de las olas.

Para graficar esto, el profesional que participa del programa “Dinámica del plancton y cambio climático” mencionó el “efecto jabón”, el cual explica porqué se forma espuma cuando nos lavamos las manos, frotando jabón y agua. “En este caso la materia orgánica, más el efecto de la turbulencia de las olas y el aire que esta genera, hace que las burbujas se mezclen y se forme la espuma. Es un mecanismo físico”, indicó.

Si bien Silva sostuvo que esto “no es algo atípico” y es “común cuando se dan ciertas condiciones climáticas, tanto en verano como en invierno”, en este caso llamó la atención la cantidad de espuma y los lugares donde se generó. “El clima promovió ese mecanismo”, dijo el investigador del Inidep y señaló que “el calor y la baja intensidad de viento hace que se acumule cada vez más el fitoplancton, que son plantas y crecen mar adentro. Uno no los ve, pero el efecto de las corrientes hacen que vengan para la costa”.

“Eso que se formó más adentro, estuvo vivo y murió de una forma natural, se acercó hasta la costa y la rompiente de la ola, más el aire que genera esa turbulencia, genera esa espuma”, clarificó. A su vez, el especialista aclaró que esta espuma no representa peligro alguno para quienes asisten a la playa. “Se pueden meter al mar tranquilamente, esto no es perjudicial para nada. A la vista no es lo más común, pero no pasa nada. Después de la orilla, dentro del mar ya no hay esto”, sostuvo.

Mar cada vez más cálido

En este marco, el investigador del Inidep también confirmó que para que se forme esta cantidad de espuma también tuvo que ver la temperatura del mar, la cual en los últimos días de enero registró su punto más alto en los últimos ocho años. “Últimamente los veranos están siendo con más temperatura en el mar. Eso varía año a año, hay veranos fríos y cálidos, pero en esta frecuencia se repiten más en el tiempo los cálidos”, dijo Silva y comentó que “hay estudios que comenzaron hace 20 años y vemos que en décadas está aumentando la temperatura del mar, levemente, 0,1 grados, y esa frecuencia es cada vez más seguida”.

“Se va incrementando año a año, aunque puede haber años fríos y años calientes, pero en la sumatoria de esos 20 años tenés muchos más años cálidos que fríos”, añadió. El biólogo marino aseveró que “esto tiene su correlato con el tema del calentamiento global”. “La temperatura del mar aumenta mundialmente 0,1 grados cada diez años y en nuestras costas a una taza baja, de a poquito, se va calentando también”.