https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Martes 02.02.2021 - Última actualización - 17:51

17:48

Informe de la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial

Uno de cada dos argentinos mayores de 16 años padece de hipertensión

Del total de hipertensos, el 54,4 por ciento o no tenía controlada su hipertensión o no estaba bajo tratamiento o ni siquiera sabía que tenía la enfermedad.

Crédito: Archivo El Litoral



Crédito: Archivo El Litoral

Informe de la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial Uno de cada dos argentinos mayores de 16 años padece de hipertensión Del total de hipertensos, el 54,4 por ciento o no tenía controlada su hipertensión o no estaba bajo tratamiento o ni siquiera sabía que tenía la enfermedad. Del total de hipertensos, el 54,4 por ciento o no tenía controlada su hipertensión o no estaba bajo tratamiento o ni siquiera sabía que tenía la enfermedad.