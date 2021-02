Cerró el hotel Las Lajas de Villa Carlos Paz

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Martes 02.02.2021

Así fue confirmado a través de sus redes sociales. “La pandemia y la crisis actual nos han llevado a tomar esta triste decisión”, explicaron.

Como tantos otros sitios que en el transcurso de los últimos meses se vieron obligados a paralizar por completo sus actividades, este lunes se conoció que en plena temporada de verano, que el clásico e histórico hotel Las Lajas de Villa Carlos Paz decidió cerrar sus puertas “hasta nuevo aviso”.



Así fue comunicado por el propio hotel a través de sus redes sociales oficiales. “Lamentablemente, a partir del 1 de febrero de 2021, y hasta nuevo aviso, nuestro hotel cierra las puertas (...) Agradecemos a todos por habernos acompañado en todos estos años. Y esperamos que se pueda revertir esta situación”, señala parte del escrito difundido en las últimas horas.



Con respecto a los motivos que llevaron a la empresa a tomar esta determinación, explicaron: “La pandemia y la crisis actual nos han llevado a tomar esta triste decisión”.



Además de agradecer a cada uno de los vecinos y familias enteras de visitantes y artistas que a lo largo de todos estas décadas eligieron Las Lajas para hospedarse y disfrutar estadías en Carlos Paz, sin lugar a dudas este importante hotel deja un tendal de buenos recuerdos y un espacio que a partir de este lunes, permanecerá vacío justo en el ingreso principal a esta ciudad turística.



Cabe recordar como dato no menor, que al menos el 20% de las empresas de alojamiento de Carlos Paz decidieron no abrir o pausar sus actividades durante esta temporada de verano 2021. Y en cuanto aquellos hoteles que sí se encuentran trabajando, hasta el momento el porcentaje de ocupación no superaría el 50%.