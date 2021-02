Viral en redes: la importancia de la familia, desde el razonamiento de una niña

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Martes 02.02.2021 - Última actualización - 18:41

18:32

Una niña se volvió viral en redes sociales al hacer una reflexión sobre la "importancia" de la familia

Una niña se volvió viral en redes sociales al hacer una reflexión sobre la "importancia" de la familia. El clip de ella, quien habló acerca del tema, fue publicado por su papá en Twitter.

El usuario Lucas Pueyo, de España, subió la filmación el 29 de enero. "Comparto un video que ha hecho mi hija. Tengo que decir que su madre es Inglesa. La importancia de la familia, desde el razonamiento de una niña. ¡¡Me encanta!!", tuiteó @lucaspueyo.

La chica escribió cuatro palabras en inglés en una hoja: friend, girlfriend, boyfriend y family (amigo, novio, novia y familia). Al principio de la grabación, la joven remarcó que las primeras tres palabras concluyen con "-end". Para ella, en este caso el término end significa "fin" o "final".

Sin embargo, con respecto a family, realizó una diferenciación: consideró que "-ily" eran las iniciales de "I love you" (Te quiero).

"Si lo ves, con '-ily' obtienes un 'I love you'. La familia es lo más importante, nunca termina", dijo la protagonista de la filmación.

Al cierre de esta nota, el video había acumulado más de 65 mil reproducciones. "Es genial y muestra una sensibilidad que muchos quisieran", opinó un usuario en la plataforma.

"Me parece adorable... dependiendo de que se entienda por familia me parecerá mejor o peor claro, pero la cria es muy lista y adorable", comentó otro internauta.

Una mujer, que se hizo eco del tuit, reveló la explicación que le dio su hija sobre family: "Mi hija me lo enseñó así: Father And Mother I Love You. Y ese es el significado de FAMILY".