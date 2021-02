Una joven fue humillada y reveló la horrible situación que vivió en un vuelo

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La mujer, acudió a su cuenta de Instagram para contar el episodio: “Fue muy vergonzoso”, dijo al respecto

Una joven de Australia acudió a las redes sociales para revelar que fue "humillada" en un vuelo. Según explicó, un miembro de la tripulación no la dejaba viajar con la ropa que vestía: le pidió que se "tapara" con un chaleco.

El 1 de febrero, la modelo Isabelle Eleanore abordó un avión que tenía como destino final la ciudad de Melbourne. En un momento, explicó a Nine News (9news.com.au), una azafata se acercó a ella.

"Miró mi boleto y luego levantó la vista y expresó 'oh, ¿tienes un suéter que puedas ponerte?' y entonces yo pensé que debía estar preocupada porque iba a pasar frío, haría frío en Melbourne o algo así". Pero siguió con el tema: "Bueno, no puedes volar con lo que llevas puesto, no puedes tener una bikini". Y yo le dije: 'Mira, no es una bikini, es un top'", recordó en conversación con el mismo medio.

Eleanore aclaró que, después de esa situación, la auxiliar de vuelo le preguntó a su esposo Jeremy si contaba con ropa para prestarle a ella. Como la respuesta fue negativa, la azafata regresó con un chaleco.

"Al parecer, mi top (corpiño deportivo) es demasiado pequeño y no podía viajar sin 'cubrirme'.Me obligaron a ponerme un chaleco reflectivo. ¿Me perdí, estamos en 1921 y no 2021?", escribió la australiana en una historia de su cuenta de Instagram @isabelle.eleanore.

De acuerdo a su relato, la empleada de la aerolínea la hizo esperar delante de todos mientras buscaban la prenda. "Luego tuve que caminar hasta mi asiento con este chaleco, esto es discriminación y humillación. La mujer me dijo 'no puedo creer que no te dijeron algo cuando hiciste el check-in. Me miraba como si estuviera disgustada", aseguró en la plataforma.

Eleanore contó a 9News que accedió a utilizar el chaleco por temor a que la bajaran de la aeronave. "Fui humillada, fue muy vergonzoso: todo el mundo me miraba", comentó.

En las últimas horas, la compañía aérea Jetstar se disculpó con la joven por lo ocurrido, alegando que el hecho se trató de un "malentendido".

"Nos hemos puesto en contacto con Isabelle para informarle de su reciente experiencia y le hemos ofrecido disculpas por el modo en que se gestionó la situación. Hubo un malentendido sobre nuestra política, y hemos recordado a nuestra tripulación nuestros requisitos de vestimenta. Si bien tenemos requisitos básicos de vestimenta en nuestros vuelos (por ejemplo, zapatos), no tenemos ninguna política con respecto a los tops", afirmó un vocero de la empresa a 7NEWS.com.au.

Eleanore se refirió a los usuarios que la criticaron. "Una minoría de personas piensa que estoy tomando esto como una oportunidad para la atención de los medios de comunicación. Pero yo defendiéndome y defendiendo a cualquier persona que alguna vez se haya sentido personalmente victimizada", avisó en Instagram.