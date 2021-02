Reino Unido: falleció por coronavirus a los 100 años el legendario capitán Tom Moore

Moore tocó la fibra sensible de Gran Bretaña al caminar por su jardín con la ayuda de un marco para recaudar 38,9 millones de libras (53 millones de dólares) para el Servicio Nacional de Salud.

Su esfuerzo e ingenio difundieron la alegría en medio de la sombría noticia del brote de coronavirus: el mensaje de Moore al mundo era que el sol volvería a brillar y que las nubes se despejarían. "Es con gran tristeza que anunciamos la muerte de nuestro querido padre, el capitán Sir Tom Moore", dijeron sus hijas en un comunicado tras su muerte el martes por la mañana en el Hospital Bedford en el centro de Inglaterra.

Durante los últimos cinco años, había estado recibiendo tratamiento para cáncer de próstata y piel, dijo su familia. Estaba luchando contra la neumonía y fue llevado al hospital después de dar positivo por COVID-19 el 22 de enero, sin poder vacunarse debido a los otros medicamentos que estaba tomando.

Tonight the Union Flag flies at half mast in memory of the life of Captain Sir Tom Moore. pic.twitter.com/ZKMn2RtItk