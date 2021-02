https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Coronavirus

No se había cumplido el plazo: el intendente de Baradero dio positivo pese a recibir la dos dosis

Esteban Sanzio se contagió debido a que desde la aplicación de la dosis no pasó el tiempo suficiente como para que genere los anticuerpos necesarios para evitar el Codid-19.

El intendente de Baradero, Esteban Sanzio, confirmó este martes que dio positivo por coronavirus, pese a que recibió las dos dosis de la vacuna rusa Sputnik V. "Quiero informar a todos los vecinos y vecinas que a pesar de habernos cuidado cada día de esta pandemia di positivo de coronavirus", indicó el jefe comunal en su cuenta de Twitter. Quiero informar a todos los vecinos y vecinas que a pesar de habernos cuidado cada día de esta pandemia di positivo de Covid-19. pic.twitter.com/Xt0I4vsp2w — Esteban Sanzio (@titosanzio) February 2, 2021 Asimismo, agregó: "Este lunes debí realizarme el hisopado debido a que mi compañera Jesy presentó síntomas compatibles con coronavirus en las últimas horas. Permanecemos aislados junto a Juanchi (su hijo) y nos encontramos los tres muy bien ya que la vacuna nos ayudará a que sea más leve". Sanzio explicó que sigue "manteniendo reuniones virtuales con el gabinete y hoy incluso con el gobernador, Axel Kicillof", al tiempo que remarcó: "Es importante que sigamos cuidando la salud de todos. Estamos cada vez más cerca de superarlo y debemos hacerlo unidos". El intendente de Baradero remarcó en declaraciones radiales que "lo que la vacuna hace no es prevenir que te contagies sino que se transite la enfermedad de una manera más tranquila y sin muchos riesgos". Tenés que leer La revista científica The Lancet publicó datos sobre la vacuna Sputnik V Sanzio se había aplicado la segunda dosis de la vacuna Sputnik V el pasado 22 de enero. De todas maneras, el jefe comunal se contagió debido a que desde la aplicación de la dosis no pasó el tiempo suficiente como para que genere los anticuerpos necesarios para evitar el Codid-19. Sanzio es el tercer intendente bonaerense en contraer coronavirus, pese a haberse dado la vacuna Sputnik V, luego de los casos de Eduardo Campana (General Villegas) y de Sebastián Ianantuony (Miramar), quienes tampoco tuvieron el tiempo necesario para que la dosis aplicada genere los anticuerpos necesarios. El jefe comunal de Baradero sostuvo también que continuará con su trabajo de manera habitual, cambiando su despacho por reuniones mediante videoonferencia. Con información de NA