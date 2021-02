Yanina Latorre, varada en Miami: "Ya me quiero volver, hace un mes que vivo en dólares"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Su vuelo fue reprogramado por razones que desconoce, pero espera poder regresar esta semana a Argentina.

Yanina Latorre quedó varada momentáneamente en Estados Unidos con su madre, luego de que su vuelo sea reprogramado. La familia había ido a vacacionar a Miami y, si bien sus dos hijos y su marido ya regresaron a la Argentina, ella y su madre no pudieron volver. La panelista tenía previsto tomarse un vuelo el sábado 30 de enero para retornar al país. Pero a último momento le reprogramaron el viaje.

“Me cancelaron el vuelo, están cancelando un montón de vuelos. Hay gente que le reprogramaron para 10 o 15 días. Es complejo”, aseguró en el ciclo Los Ángeles de la Mañana, donde se desempeña como panelista. “Yo volvía el sábado, pero el viernes a la noche vi que me mandaron un mail temprano. No cancelaron el vuelo en sí, sino mi lugar en el vuelo”, agregó la esposa de Diego Latorre.

Cuando le preguntaron sus compañeras por qué le habían cancelado el vuelo, Yanina respondió: “Reprogramaron todo porque achicaron la frecuencia o están sobrevendidos. Hay un lío tremendo porque hay mucha gente en Miami, hay muchos argentinos y chilenos”. Luego, señaló: “En el momento que me indigné, Ángel (De Brito) me dijo que disfruté unos días más... Conseguí para este miércoles, espero que no me llegue un mail...”.

Además, la mediática explicó: “La reasignación de vuelos es un tema de Argentina. Acá a los turistas los siguen recibiendo. Creo que en Argentina y en Chile no quieren que la gente viaje. Cuando firmás una declaración jurada te hacés cargo de que, si no podés volver y te cierran las fronteras, te quedás varada afuera y es tu problema”.

En las últimas semanas, a medida que crece a nivel global la preocupación por las nuevas variantes del coronavirus, los Gobiernos de distintos países comenzaron a endurecer las restricciones a los vuelos internacionales. Y desde el Gobierno argentino, la Dirección Nacional de Migraciones recomendó a todas las personas argentinas y residentes, en especial los mayores de 60 años, que difieran los viajes al exterior, salvo los casos de situaciones urgentes e impostergables.

Latorre manifestó que en este momento estaba acompañada por su mamá, Dora Caamaño: “Para no quedarme sola le cambié el billete. Con Dora estamos en aerolíneas diferentes. Me cancelaron a mí (el vuelo), pero a ella no. Entonces llamé y la pasé para otro día”. Más allá de disfrutar su estadía en Miami, admitió sus deseos de regresar a la Argentina: “Ya me quiero volver. Hace un mes que vivo en dólares, es dramático. Voy a tener que laburar el triple para pagar la tarjeta”.

La polémica por la vacunación de su madre

Por último, aseguró que su madre ya recibió la segunda dosis de la vacuna Pfizer contra el coronavirus, luego de la polémica que se generó en torno a este tema. “La segunda dosis es más rápido... Dora no tuvo fiebre, dolor en el brazo, nada”, señaló Yanina. “Yo entiendo que ella está inmunizada por un año. Mamá no tuvo miedo, hay que tener esperanza”, aseguró la panelista de Los Ángeles de la Mañana.

Cuando Dora recibió la segunda dosis, su hija grabó los momentos previos y posteriores al acontecimiento. “Acá en la cola de la segunda vacuna de Dori, sigue la mega organización, acá llegamos al punto”, relató mientras hacía la fila, en auto, para llegar a las carpas de vacunación situadas en el estacionamiento del Hard Rock Stadium. “Estoy muy contenta, le pese a quien le pese”, dijo la abuela de Lola Latorre. “Sí, ya sabemos, la gente dice pavadas. Estamos tan contentas, tan felices, sobre todo yo que puedo hacer esto por mi vieja”, finalizó Yanina.