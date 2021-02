Más de 70 casas han sido destruidas por los incendios forestales en Australia

Al menos 71 casas han sido destruidas en incendios forestales cerca de Perth, en Australia Occidental, informaron este miércoles las autoridades, que han pedido a los habitantes que ignoren el confinamiento en vigor y desalojen el lugar.

El incendio ha devastado grandes extensiones de terreno en las colinas de Perth, la cuarta ciudad más grande del país, y se dirige hacia zonas más pobladas. Por el momento no se tiene constancia de víctimas mortales ni heridos graves.

"Era tierra quemada. Incluso donde yo estaba, detrás del fuego, todavía ardía, los equipos tuvieron que reaccionar muy rápido", declaró el alcalde, Kevin Bailey, a la cadena pública ABC.

El humo oscureció el cielo sobre Perth, a unos 30 km al oeste del incendio, que se extendía el martes sobre un radio de 75 km.

Cientos de personas han huido de la región desde el lunes y muchas han pasado la noche en centros de evacuación.

"Para quienes han perdido sus casas es sencillamente espantoso", dijo Darren Klemm, comisario de servicio de incendios en Australia Occidental.

"La evacuación prima sobre cualquier exigencia de cuarentena que pueda tener la gente", insistió, mientras dos millones de personas entran en su tercer día de confinamiento en la región de Perth.

