https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Miércoles 03.02.2021 - Última actualización - 8:34

8:31

Según Nadur, el actual presidente Huracán mantiene la suspensión de sus elecciones presidenciales

El presidente de Huracán, Alejandro Nadur, señaló que las elecciones en el club de Parque de los Patricios que estaban programadas para realizarse el próximo domingo 7 de febrero, "continúan suspendidas".



Los comicios debían llevarse a cabo en junio de 2020, pero la situación sanitaria por la pandemia de coronavirus obligó a suspenderlas: primero se postergaron para octubre y luego volvieron a pasarse para el 7 de febrero de este año.



Según trascendió, desde el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires le negaron la autorización y los opositores a Nadur pidieron una revisión a esa decisión, mientras que David Garzón, el otro candidato a presidente, cree que llegará la aprobación.



"Tenemos entendido que mañana (por hoy miércoles) llegará la aprobación del protocolo para que se realicen las elecciones el domingo", declaró en el medio partidario Soy Quemero.



En tanto, Nadur indicó a través de un comunicado: "A las socias y socios del Club Atlético Huracán les comunico que las elecciones en Huracán continúan suspendidas. A la espera de poder cumplir con todos los recaudos estatutarios y normativos, y con el objetivo de brindar a las socias y socios la tranquilidad y la transparencia de la votación, debo advertir que la Junta Electoral continúa adelante con el proceso plagado de transgresiones e irregularidades".



Asimismo, señaló que la Junta Electoral "desconoce normativas vigentes" (Resolución IGJ 1-2021 y DNU 67/2021), a la vez que dijo que "desconocen y desautorizan la decisión del GCBA de fecha 22-1-2021 que no autoriza a realizar elecciones".



En el escrito, Nadur manifestó además: "NO publicó el padrón provisorio (art 115 del estatuto); NO se publicaron listas de candidatos (art 120 del estatuto); NO solicitaron veedores a la IGJ (Resolución 7/15); NO cuentan con autorización sanitaria; NO saben cuántas mesas debemos disponer".



"NO saben con cuántas autoridades debemos contar (actividad que debe realizar LA JUNTA ELECTORAL 10 días previos a la fecha de elección, art. 121 del estatuto); NO se estableció lugar de votación que debe fijar la Comisión Directiva (art 122 del estatuto); No se solicitó la compra de insumos: Librería, urnas, biombos, mesas, sillas, artículos de sanitización, pistolas de temperatura, otros", cuestionó.



Finalmente, indicó: "Por estas razones, y para que nuestro club no se vea involucrado en el incumplimiento de normas dictadas por órganos gubernamentales, es que las elecciones no pueden llevarse adelante, hasta tanto podamos asegurar su normal desarrollo. Siempre contando con las autorizaciones necesarias, para que los socios y socias puedan concurrir a emitir su voto con total seguridad".

Con información de NA