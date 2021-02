San Jerónimo Norte: la oposición propone alternativas al proyecto de renovación de la plaza

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La edil del FPCyS-PDP, Lucía Tione, pidió conocer el proyecto. “Vamos a proponer al Gobierno Municipal que si aún no lo hizo, tenga en consideración las siguientes propuestas públicas: Plaza Libertad, más renovada y accesible.

Esta semana integrantes del Concejo Municipal participaron en el Salón Celeste, de la apertura de sobres para la obra: “Remodelación de la Plaza Libertad” ante la presentación de la Resolución N° 2 por parte de los ediles al Intendente Carlos Volpato.

En ese sentido la concejal del FPCyS-PDP Lucía Tione habló tras el acto del lunes. “Cuando uno ve que viejos anhelos como lo es la nueva “Plaza Libertad” comienzan a ser una realidad se pone muy contento, ya que no solo es importante para la Infraestructura de la ciudad y puesta en valor de la misma, sino que además es el espacio de encuentro de muchos jóvenes, familias y adultos mayores que disfrutan de los espacios verdes que brinda San Jerónimo, siendo nuestra Plaza, un lugar especial”.

Tione señaló que en 2020, cuando se solicitó hacer el redireccionamiento de partida de los fondos correspondientes a la “Fiesta de la Leche 2020” con destino a la remodelación de la Plaza Libertad, “preguntamos sobre el Plan de la Obra o Proyecto de Obra que se iba a desarrollar, ya que me parece fundamental comenzar por ese punto, teniendo un Proyecto de obra total y trabajar en etapas, entiendo que es lo más prolijo y además considero que de esta manera se cuidan los fondos municipales. En ese momento, los concejales me transmitieron que todavía no tenían el proyecto, pero que la idea era cambiar las veredas de una cuadra (Calle San Martín) como primera etapa para luego seguir con el resto, el dinero de la partida “Fiesta de la Leche” alcanzaba casi para completar ese tramo, luego la obra no se realizó y se postergo para el año 2021”.

La edil sostuvo que “evidentemente pudieron finalizar el proyecto, ya que sin un presupuesto de obra es inviable el llamado a licitación. Intentaremos tener lo antes posible el proyecto para que se tenga en cuenta nuestra opinión y principalmente para sumar inquietudes a una obra que, tiene destinado $ 9.126.000,00, obras que se ejecutan una vez cada muchos años, obras que deberían ser con más participación ciudadana”, sostuvo.

Tione pidió tener pronto el proyecto para poder ser parte de esta gran obra para todos los ciudadanos de San Jerónimo “ya que es nuestro derecho como representantes del pueblo, vamos a proponer al Gobierno Municipal que si aún no lo hizo, tenga en consideración las siguientes propuestas públicas: Plaza Libertad, más renovada y accesible. Como dije anteriormente estas obras son muy costosas y generalmente se ejecutan por etapas, son proyectos a largo plazo y por lo general suelen llevar algunos años hasta culminarse, es por eso que vemos la oportunidad de poder llevar a cabo una plaza innovadora y que brinde posibilidades para todos los ciudadanos”.

Sobre este tema la concejal del FPCyS manifestó que las rampas ya existentes en cada esquina, deben ser aún más explotadas con un circuito interno donde todas las personas que deseen puedan no solo circular, sino también pasear y disfrutar del recorrido y el espacio verde, con puntos de descanso o de recreación logrando de esta manera llegar al otro extremo de la plaza en forma diagonal.

“En relación al cambio de veredas, vemos necesario la adquisición de mosaicos podotáctiles, algunos de sus beneficios son: Poseen gran resistencia para el alto tránsito peatonal; Requieren un bajo nivel de mantenimiento; El dibujo de las losetas otorga una superficie antideslizante; Fácilmente detectables por personas con capacidad visual disminuida. La importancia de estos mosaicos es que se puede realizar un circuito para personas con capacidad visual disminuida, ya que cuentan con una superficie que permite diferenciarse al resto de los mosaicos comunes, son muy útiles y generalmente se utilizan en diversos espacios públicos”.

En cuanto a los reductores de velocidad en esquinas y sendas peatonales siempre visibles, no olvidemos que el Peatón que circule por la senda, siempre tiene el paso. “Cartelera con información de precisión del lugar donde se encuentra el ciudadano, los puntos de interés, los servicios públicos esenciales con sus respectivos contactos, además dicha cartelera deberá contemplar el Sistema Braille. La idea es que haya una verdadera inclusión y que todos podamos disfrutar de los espacios sea cual sea nuestra condición”.

Tione agregó que esas son algunas de las tantas propuestas e inquietudes que nos surgen a la hora de hablar sobre la “Remodelación de nuestra querida Plaza Libertad”, Propuestas que haremos formalmente apenas tengamos en nuestras manos este Proyecto, Proyecto que en mi entiendo debe ser abierto a la ciudadanía, participativo e inclusivo.

Por otra parte, esperemos que este 2021 sea un año distinto al 2020, donde debido a la Pandemia de Covid-19 según explicaron Concejales Oficialistas en Sesión, no se pudieron realizar las obras planeadas para dicho año, quedando un remanente del Presupuesto 2020 de casi 45 millones de pesos que estaban destinado a obras, una suma de dinero que sin lugar a duda pudiera haberse utilizado, y que además, debido a la inflación se desvaloriza, de todas formas, vemos que este 2021, año electoral, se comenzó con otra perspectiva y energía dejando de lado la parálisis que trajo la Pandemia de Covid-19 (aún existente), lo cual lamento políticamente, pero celebro por los vecinos, ya que al menos, cada dos años, podremos disfrutar de más obras y más derechos.