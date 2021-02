https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Miércoles 03.02.2021 - Última actualización - 10:40

10:38

El gobierno de la provincia de Buenos Aires pretendía convocar figuras del espectáculo para generar confianza en la vacuna rusa sobre la población. Sin embargo, de momento la iniciativa quedó descartada.

Marcha atrás Tras las controversias, Moria Casán y otros famosos no podrán vacunarse con la Sputnik V El gobierno de la provincia de Buenos Aires pretendía convocar figuras del espectáculo para generar confianza en la vacuna rusa sobre la población. Sin embargo, de momento la iniciativa quedó descartada.

En estos días, Moria Casán habló de su confianza en la ciencia y fue mencionada como una de las invitadas para aplicarse la Sputnik V contra el coronavirus, una iniciativa que el gobierno de Buenos Aires pretendía lanzar y que consistía en convocar a famosos para generar confianza en la vacuna rusa sobre la población.

Tras la polémica desatada en los medios, este martes en Los Ángeles de la Mañana comentaron que por la demora en la llegada de dosis a nuestro país, las autoridades decidieron cancelar la propuesta.

“Habían convocado a Graciela Borges, a Victor Hugo Morales… en total eran 100 las figuras que quisieron convocar para que genere confianza esta vacuna y la gente vaya a acunarse. Lo que pasa es que no tenían las dosis suficientes para vacunar a los docentes”, contó la panelista Maite Peñoñori.

Tenés que leer

A lo que el conductor Ángel de Brito agregó: “Lo que decían las autoridades es que la campaña la queremos hacer para generar confianza en toda la población”. Y luego Andrea Taboada incluyó en el listado de convocados a artistas que llamativamente no están dentro del grupo de riesgo, entre ellos mencionó a Pablo Echarri, Nancy Dupláa, Sofía Gala y Andrea del Boca.

“A mi me habían dicho que las figuras que iban a convocar eran personas de riesgo, Santo Biasati era otro de los que iban a llamar. Una cosa es Moria, que entiendo que la idea es convocar pero por lo menos es mayor de 60”, retrucó Peñoñori sorprendida por la información de su colega.

Por otro lado, Moria lanzó un furioso descargo en su cuenta a Twitter ya que se sintió hostigada por el tratamiento que parte de la prensa y de la opinión pública le dio a este tema.

"Quiero denunciar por primera vez en más de 50 años de carrera a quienes usaron mi nombre e imagen hablando tan banalmente acerca de mi persona en una era como esta, donde el mundo está paralizado por el COVID-19. Soy una ciudadana argentina que le debe todo a este maravilloso país que amo, donde pago mis impuestos, que me mantengo desde los 12 años, que lo primordial en mi vida siempre ha sido la salud. Yo soy esencial porque tengo más de 70 años, tengo una hija y 2 nietos (...) denuncio discriminación hacia mi persona porque soy de riesgo, porque tengo salud y quiero seguir teniéndola. Jamás me victimicé pero esta vez los acuso de ignorantes, prejuiciosos y de colgarse de mi fama porque ustedes no representan nada porque si consideran que un famoso no representa nada, para qué hablan y usan mi imagen?", manifestó furiosa La One.