https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Miércoles 03.02.2021 - Última actualización - 13:13

13:12

Piden que se incremente el recurso humano ya que el mayor problema es que la demanda de pacientes supera la capacidad de resolución. La medida de protesta fue llevada adelante por representantes de la comunidad del Sayago y vecinos autoconvocados.

Abrazo simbólico Reclaman por las fallas en la atención del centro de salud Juventud del Norte Piden que se incremente el recurso humano ya que el mayor problema es que la demanda de pacientes supera la capacidad de resolución. La medida de protesta fue llevada adelante por representantes de la comunidad del Sayago y vecinos autoconvocados. Piden que se incremente el recurso humano ya que el mayor problema es que la demanda de pacientes supera la capacidad de resolución. La medida de protesta fue llevada adelante por representantes de la comunidad del Sayago y vecinos autoconvocados.

Este miércoles por la mañana, representantes de la comunidad del hospital Sayago, vecinos autoconvocados y personal de salud, realizaron un abrazo simbólico al centro de salud del barrio Juventud del Norte (ubicado en el noroeste de la ciudad) en reclamo de fallas en la atención primaria de este centro.

Fabián Contreras, representante de la comunidad hospital Sayago, comentó a El Litoral los problemas por los cuales se movilizaron en la puerta de ingreso. "Vemos que la demanda de servicios en este centro de salud supera a la capacidad de resolución, eso debido a que no tienen los médicos suficientes; no cuentan con odontólogos; no hay servicios generales de limpieza; tienen conectividad a internet pero no tienen teléfonos particulares", enumeró Contreras.

La decisión del "abrazo simbólico" surgió por parte de los vecinos de Juventud Norte para que el tema "se ponga en agenda y las autoridades ministeriales tomen cartas en el asunto", destacó el representante de la comunidad del Sayago. La medida de protesta se desarrolló con unas 30 personas que se manifestaron, a pesar de las inclemencias del tiempo, de forma pacífica.

Al ser consultado si entiende que la pandemia es el propósito de la desatención en este centro de atención primaria, Contreras sostuvo: "En este último tiempo, la pandemia fue una excusa para empezar a hacer recortes en la atención primaria, porque están poniendo todos los recursos en el segundo y tercer nivel, pero no funciona porque la gente sigue viniendo al centro de salud del barrio y no llega a la atención de segundo y tercer nivel".

Para ejemplificar esta situación indicó que "a veces hay 10 atenciones, pero hay 20 o 30 personas que quieren ser atendidas y no hay mayor capacidad por la falta de médicos". En vistas a una favorable intervención, "esperamos que en una semana el centro de salud tenga buenas noticias, y nosotros seguramente vamos a estar a alerta. Obviamente que si aparecen soluciones vamos a acompañar", resaltó.

Inaugurado hace menos de un año

Este centro de salud fue inaugurado en mayo del año pasado, en el acto del "corte de cinta" habían participado el gobernador Omar Perotti y el intendente Emilio Jatón.

El establecimiento de atención primaria cuenta con cinco consultorios: uno de enfermería equipado con oxígeno y baños completos apto para discapacitados; otros tres consultorios de atención médica con sanitarios; y uno exclusivamente para odontología.