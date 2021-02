https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Miércoles 03.02.2021 - Última actualización - 15:56

15:55

Contacto telefónico: 4502575 / 155-080710 Línea Directa

¡¡Otra vez sin luz!!

VECINOS

"Vecinos de 4 de Enero entre Crespo e Hipólito Yrigoyen reclamamos nuevamente por falta de luz a mitad de cuadra. Un año faltó luz por un cable cortado, lo arreglaron a fin de diciembre. Con las tormentas de viento se volvió a cortar! RECLAMO N° 63217/20. Pedimos que de una vez por todas lo arreglen bien ¡¡y para siempre!! No puede ser tanta inoperancia. Gracias al diario por publicar este pedido".

Corralito

AMÉRICO

"Para Assa: corralito abandonado en Bv. French 1400. Desde diciembre del año 2019 está ahí. Más de un año".

Vacunas para adultos mayores

LECTORA ATENTA

"He leído la nota en el diario que ya se ha vacunado a 1.500 personas en la ciudad. Pero leo una entrevista realizada, donde dice que el doctor Roselli manifiesta que en primer lugar se va a vacunar a los adultos mayores institucionalizados, que son los de mayor riesgo, etc. Siguen con la idea de que solo los adultos mayores institucionalizados, o en geriátricos, etc. son prioritarios para vacunar. Nadie dice nada sobre el resto de los adultos que no viven en geriátricos o residencias. ¿Están pensando pasarlos por alto? Le pido al diario que tenga la bondad de aclarar estas cosas que las autoridades sanitarias no se preocupan para nada. El presidente y la vicepresidenta de la Nación son adultos mayores, no están institucionalizados, no residen en geriátricos, pero ya se vacunaron. Lo mismo ocurrió en la provincia de Córdoba; profesores de la Facultad de Medicina de la Universidad de Córdoba, de 70 años y más y también vacunados y no residen en ninguna residencia para adultos. Acá todavía estamos en veremos. Es muy propio de esta provincia de Santa Fe".