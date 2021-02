https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Miércoles 03.02.2021

15:56

Llegan Cartas Tomemos conciencia

Eduardo Luis Marelli

En los comienzos del siglo XXI el mundo asiste a una crisis planetaria que incluye a todos los aspectos de la vida humana: crisis social, económica, religiosa. Es necesario diagnosticar un problema, diagnosticar sus causas y buscar una posible solución. De lo contrario, todo se reduce a una inútil teoría que no nos conduce a nada.

Lo que distingue al hombre de los animales es la conciencia; ¿y qué es la conciencia? Es ese sentimiento profundo que nos hace ser conscientes de nuestra existencia, de que ocupamos un lugar en el mundo y que tenemos cierta misión que llevar a cabo. Los animales tienen rudimentos de conciencia que los hace tener sentimientos básicos: miedo, alegría, amor; pero ellos no se sienten como individuos, son presa inconsciente de sus sentimientos. El perro no piensa " yo soy feliz", simplemente está feliz.

¿Y qué es lo que hace que el ser humano, a medida que avanza la ciencia y la técnica, sea cada vez menos racional y espiritual, es decir menos consciente? Es justamente la cantidad e intensidad de los estímulos que recibe del exterior. Y esos estímulos crecen a medida que aumentan los medios de comunicación y transmisión de datos: radio, televisión y las mil caras de internet. Se interrelacionan y ramifican, y el cerebro no puede procesar tantos estímulos. Y la conciencia se desarrolla en la paz y el silencio; sabemos más pero entendemos menos. Esto se ve agravado porque las personas leen cada vez menos y eso les impide procesar conceptos extensos, por lo tanto tienen una base cultural menos amplia para saber distinguir lo verdadero de lo falso.

Lamentablemente, los que manejan el mundo no quieren seres pensantes y racionales, quieren consumidores. Esta es una sociedad de consumo, y nos venden con avidez desde electrodomésticos a vacunas, todo es negocio. Y el consumo alimenta las grandes fortunas del mundo; y la ambición nunca tiene límites.

¿Y cómo podemos aprender a enfocar nuestra mente para evitar ser tragados por la vorágine de información, la publicidad y la propaganda? Simplemente calmando nuestra mente, prestando atención y concentrándonos. ¿Y cómo se logra en la práctica diaria eso? Viviendo en el presente; si recordamos el pasado, nos deprimimos, no podemos cambiarlo, si pensamos mucho en el futuro estaremos ansiosos, no sabemos qué nos depara ese futuro. Tratemos de ejecutar nuestras labores, por humildes que sean, concentrándonos en la tarea, viviendo el presente haciendo las cosas de la mejor manera posible. No es la importancia de la tarea, sino el amor y la concentración que pongamos en la misma lo que la hace valiosa. Es más útil barrer un piso con amor que cuidar un enfermo a disgusto y sin amor.

Es el amor a la obra lo que desarrolla la conciencia. Que nuestras distracciones y divertimentos sean sencillos y tranquilos: observar un paisaje, así sea solo árboles de una plaza, mantener una charla tranquila con alguien, leer un buen libro, llevar a cabo tranquilo una tarea cualquiera, con atención y amor. Así nuestra mente se calmará, y a través de ella nuestra alma alcanzará su máxima expresión. Esa expresión que la llevará a vivir en armonía con el mundo. Eso, se llama amor. Y la fuerza del amor nos permitirá actuar con conciencia, inteligencia y sentimiento para salvar al mundo del caos y la destrucción. El mundo cambiará si todos y cada uno aporta un poco de amor.

Los gobiernos e instituciones están formados por individuos y si esos individuos no cambian, el mundo no cambiará. Y no nos engañemos, todos seremos víctimas. Y yo les diría a los que creen que van a salvarse porque son ricos y poderosos: "¿De qué te sirve ganar el mundo, si pierdes tu alma?"