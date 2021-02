Jill Biden envió una canasta de verduras a Michelle Obama

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La primera dama estadounidense sorprende a Michelle con un inesperado obsequio repleto de vegetales y buenas intenciones.

Solo lleva dos semanas en la Casa Blanca y la "FLOTUS (First Lady of the United States)" Jill Biden ya está marcando distancias con el legado de su predecesora en el cargo, Melania Trump. De hecho, su intención es ignorar por completo el poco trabajo realizado por la anterior Primera dama para retomar las políticas de bienestar social que inició su amiga Michelle Obama. Al menos eso es lo que se intuye tras la enorme pista que la esposa de Joe Biden acaba de dejar sobre cuáles serán los principales asuntos que marcarán su agenda política durante los próximos cuatro años.

En un país donde los gestos importan casi más que las palabras, Jill ha sorprendido hoy a los Obama con un sencillo regalo que, sin costar mucho dinero, está cargado de simbolismo. Se trata de una cesta repleta de verduras y hortalizas como las que Michelle promocionó durante su mandato con la intención de cambiar los poco saludables hábitos alimenticios de los jóvenes estadounidenses.

Un proyecto que la llevó en 2009 a plantar un huerto en los jardines de la Casa Blanca que se encargaba de cultivar ella misma y al que, de vez en cuando, invitaba a grupos escolares para que conocieran de primera mano cómo se recolectaban estos productos y así les costara menos introducirlos luego en sus dietas.

“Me llena de orgullo saber que este huerto servirá como recordatorio de lo que todos comenzamos pero también de todo lo que queda por hacer”, dijo sobre este querido proyecto poco antes de dar el relevo a Donald Trump en 2016. “Mientras cultivamos esta tierra, me queda la esperanza de que las futuras Primeras Familias de la nación lo apreciarán tanto como lo hemos hecho nosotros hasta convertirlo en una tradición más para los habitantes de la Casa Blanca”, deseaba entonces. Por supuesto, los Trump no le hicieron mucho caso una vez se instalaron en ella.

De ahí que ahora Jill Biden con este regalo esté haciendo por su amiga Michelle mucho más que llenarle gratis la despensa durante una semana. Porque esto no es solo una cesta de verduras, es también el reconocimiento a un legado que ahora resucita. Normal que la señora de Obama se haya mostrado tan entusiasmada en redes sociales cuando los vegetales han llegado a sus manos.

“Estoy enormemente agradecida por este precioso y sano regalo que nos ha hecho llegar nuestra maravillosa Primera Dama. Estos vegetales frescos recogidos en el huerto de la Casa Blanca son una estupenda y deliciosa sorpresa. Te quiero, Jill”, escribía Michelle en Instagram junto a una foto de la ya famosa cesta. No al nivel de los guantes de Bernie Sanders, claro. Pero por algo se empieza.