https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Miércoles 03.02.2021 - Última actualización - 19:53

19:52

Jorge Rial aclaró qué piensa sobre el grupo de WhatsApp donde no fue incluido por sus colegas y Adrián Pallares explicó por qué no lo agregaron.

En la tele también pasa Los panelistas de Intrusos tenían un grupo "paralelo" de WhatsApp Jorge Rial aclaró qué piensa sobre el grupo de WhatsApp donde no fue incluido por sus colegas y Adrián Pallares explicó por qué no lo agregaron. Jorge Rial aclaró qué piensa sobre el grupo de WhatsApp donde no fue incluido por sus colegas y Adrián Pallares explicó por qué no lo agregaron.

De regreso al ruedo luego de sus vacaciones y en medio de las fuertes especulaciones sobre su destino en la televisión, Jorge Rial volvió a " Intrusos" y confirmó su desvinculación del programa, tras 20 años al frente del ciclo de espectáculos.

El periodista adelantó que apostará a "TV Nostra", su nuevo desafío en la pantalla chica, y también se refirió a los rumores que circularon los últimos días en torno a su salida del histórico programa de América. En ese sentido, habló del tan comentado chat paralelo que habría despertado el enojo del conductor sobre sus compañeros.

"No toqué a nadie de acá, porque es una marca registrada y este espacio es de Intrusos. No quise desarmar nada para que siga todo esto. Eso hay que respetarlo a muerte, pero no me quedo en Intrusos porque lo mío es un desafío personal. Estamos armando un proyecto fuerte", explicó Jorge para llevar calma sobre el supuesto cambio de panel y conductor que se viene rumoreando desde hace un tiempo.

Sin embargo, no quiso guardarse nada y aprovechó para aclarar qué piensa sobre el grupo de WhatsApp del que lo han dejado afuera y que lo integran Adrián Pallares, Rodrigo Lussich, Débora D’Amato (quien habría sido eliminada por ser acusada de pasarle chats a Rial), Damián Rojo y Paula Varela. "Respecto a Intrusos, no me voy enojado con nadie. Respecto al chat, seguramente debe haber un chat paralelo, pero es lógico que sea así. El chat de Intrusos es de laburo, cuando queremos hablar de cosas personales lo hablamos directo. ¿Qué vamos a hablar de cosas personales en el chat general? No, no es así. Yo seguí en comunicación con todos, no hubo nada", manifestó.

Por su parte, Pallares admitió su existencia y explicó por qué no agregaron a Jorge: "Existe un chat paralelo desde mediados de 2018. Quien dijo que Rial dejaba un programa de 21 años porque se había enojado por el chat, no lo conoce nada... El chat se armó cuando Jorge se tomó la licencia, para no molestarlo, para que él esté tranquilo. Era un espacio en el que se hablaba de trabajo y fue quedando".