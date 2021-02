https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 04.02.2021

4:33

La decisión fue tomada por el Supremo Tribunal Federal, que tiene que decidir la imparcialidad de los fiscales a cargo de la referida investigación por corrupción estatal y la del propio juez de la causa, Sérgio Moro, en las condenas dictaminadas contra el ex presidente brasileño Luiz Lula da Silva.

Sérgio Fernando Moro, ex juez y ex ministro de Justicia y Seguridad Pública de Brasil. Condenó a Lula da Silva en 2017. Crédito: Internet

Sérgio Fernando Moro, ex juez y ex ministro de Justicia y Seguridad Pública de Brasil. Condenó a Lula da Silva en 2017. Crédito: Internet

Después de casi siete años Llegó a su fin la operación Lava Jato, clave para el giro de Brasil a la extrema derecha La decisión fue tomada por el Supremo Tribunal Federal, que tiene que decidir la imparcialidad de los fiscales a cargo de la referida investigación por corrupción estatal y la del propio juez de la causa, Sérgio Moro, en las condenas dictaminadas contra el ex presidente brasileño Luiz Lula da Silva.

El equipo de fiscales de Lava Jato, la mayor operación anticorrupción en la historia de Brasil, fue disuelto este miércoles tras casi siete años en los que se revelaron los mecanismos de financiación ilegal de la política y derivaron en un tsunami institucional y económico. El mismo por el cual se consiguió destituir a Dilma Rousseff en 2016, detener e inhabilitar como candidato al ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva y alimentar la ola de ultraderecha que llevó a la presidencia en 2018 a Jair Bolsonaro.

La decisión se conoce justamente cuando el Supremo Tribunal Federal tiene que decidir la imparcialidad de los fiscales de Lava Jato y el ex juez de la causa, Sérgio Moro, en las condenas contra Lula. La revelación de chats entre el magistrado y los fiscales parece indicar que manipularon la investigación para perjudicar al ex mandatario, un caso que el Partido de los Trabajadores (PT), cuyo líder histórico es Lula justamente, calificó como "lawfare" (uso abusivo de los procedimientos legales, con el fin de provocar repudio popular contra un oponente).

La disolución del equipo especial de Lava Jato había sido decidida en diciembre por el fiscal general designado por Bolsonaro, Augusto Aras, y fue ejecutada a partir de febrero, según un comunicado divulgado hoy por el Ministerio Público Federal de Curitiba, la capital del estado sureño de Paraná, fronterizo con Misiones. En el texto, el Ministerio Público de Curitiba informó que sus integrantes pasarán a formar parte de un grupo contra el crimen organizado, que heredará casos de la ya extinta Lava Jato.

"El equipo especial de Paraná deja de existir", concluyó el comunicado. Según el Ministerio Público, fueron recuperados 4.300 millones de reales (unos 805 millones de dólares) por acuerdos de lenidad (devolución por parte de las empresas) y dinero de corrupción. Gran parte de ese dinero fue devuelto por las mayores constructoras del país (Odebrecht, Camargo Correa y Andrade Gutiérrez), que confesaron sobrefacturaciones en contratos con Petrobras, luego de haber pagado sobornos a funcionarios y financiado ilegalmente campañas.

Ahora los investigados son ellos

La operación judicial de Lava Jato condenó a 174 personas, entre ellos dos veces a Lula, a su ex jefe de gabinete José Dirceu y al ex ministro de Economía, Antonio Palocci; al ex gobernador de Río de Janeiro Sergio Cabral, así como al ex diputado Eduardo Cunha, quien abrió el juicio político que destituyó a Dilma Rousseff en 2016. Todas las condenas siguen firmes, en principio, a pesar de la disolución del equipo investigador.

En forma paralela, los fiscales y el ex juez Moro están siendo investigados en una causa por parcialidad que tramita el Supremo Tribunal Federal ante un pedido de Lula para anular su causa. Aunque políticamente devastó la imagen del PT, los partidos que más condenas y procesamientos tuvieron fueron el ahora oficialista Partido Progresista y el Movimiento de la Democracia Brasileña, del ex presidente Michel Temer.

Lava Jato nació el 17 de marzo de 2014 con la investigación por lavado de dinero mediante un cambista de Curitiba, quien lavaba dinero en una estación de servicio en la zona hotelera sur de Brasilia. Ese primer indicio se expandió hasta descubrirse una gigantesca red de corrupción en la petrolera estatal Petrobras, con la constructora Odebrecht como eje del pago de sobornos y sustento ilegal de la política.

Desde el principio, el juez Moro había anunciado que iba a formar una alianza con la prensa para divulgar la corrupción y en primer lugar tuvo como aliada a la revista Veja y a la poderosa TV Globo, que lo eligió hombre del año en marzo de 2015. La fama de Moro le dio alas políticas y la presión mediática llevó a las cortes superiores a darle superpoderes y a garantizar pantalla de televisión casi veinticuatro horas a la Policía Federal y a los fiscales comandados por Deltan Dallagnol.

Mientras tanto, el gobierno de Dilma Rousseff se derretía porque sus aliados parlamentarios eran investigados, procesados y presos. Las manifestaciones organizadas por la Federación de Industrias del estado de San Pablo, con el apoyo de los partidos de la oposición contra la entonces presidenta, tuvieron a la operación Lava Jato como principal argumento de su propósito: limpiar el país de la corrupción.

"Lula merece un juicio justo"

La inhabilitación de Luiz Lula da Silva, que era el favorito para ganar las elecciones de 2018, generó una ola de denuncias de corrupción que se transformó en votos para el ultraderechista Jair Bolsonaro, que con un discurso antisistema abrazó a Lava Jato. "Sin la Lava Jato no me elegían", le dijo públicamente Bolsonaro a Sérgio Moro, cuando el magistrado dejó la toga y se pasó de manera oficial a la política para ser su ministro de Justicia desde enero de 2019 hasta mayo de 2020.

Pero toda la construcción judicial y política de la operación Lava Jato comenzó a desmoronarse en 2019 cuando se conocieron conversaciones entre los fiscales y Moro en la aplicación Telegram, complotando contra Lula. En esos chats, por ejemplo, hablaban de Lula con el apodo "Nine", en alusión a los nueve dedos del ex metalúrgico, quien perdió el meñique izquierdo durante una madrugada en una fábrica de San Pablo en los años sesenta.

El fiscal Deltan Dallagnol estaba afuera de Lava Jato desde el año pasado para evitar un proceso de destitución por abuso de poder mientras que Moro, tras pasar por la política bolsonarista, trabaja para una consultora jurídica estadounidense que entre sus clientes tiene a Odebrecht.

"Lula merece un juicio justo", dijo el juez del Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, al conocerse oficialmente los diálogos entre Moro y los fiscales, que son formalmente públicos desde el lunes pasado y pueden convertir a Lula en lo que no pudo ser en 2018: el candidato que enfrente a Bolsonaro en las próximas elecciones presidenciales